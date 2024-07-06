Кармическая удача избавит эти три знака Зодиака от всех проблем
До конца июля представители трех знаков Зодиака поверят в то, что карма существует. Их ждет награда за все хорошие поступки, и она точно будет очень щедрой.
Каким знакам Зодиака улыбнется удача в июле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.
Скорпион
Вы даже не представляете, в какой момент вас настигнет кармическая удача. Это будет очень неожиданно. В вашей жизни начинается "белая полоса", которая позволит вам забыть обо всех неудачах.
Однако едва ли вам стоит ждать чуда, если вы сильно кого-то обидели. У вас еще есть шанс все исправить. Постарайтесь зарыть топор войны и сделать первый шаг к примирению.
Лев
В июле вы сможете достичь успеха. Кармическая удача готовит для вас особенный подарок. Делитесь своей энергией с теми, кто вас окружает, не стоит закрываться в себе.
Вам стоит пересмотреть свое отношение к жизни. Удача действительно будет на вашей стороне, однако если вы будете думать лишь о своих интересах, то белая полоса очень быстро закончится.
Близнецы
Вам точно не стоит жаловаться на судьбу. Кармическая удача позволит вам срывать с неба звезды и добиваться небывалых высот. Однако есть одно условие.
Если вы успели расправиться со всеми проблемами и сумели не нарушать правила, то удача будет на вашей стороне. Если же нет - придется залечь на дно, вам стоит готовиться к проблемам.
К слову, ранее появился Таро-гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака.
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