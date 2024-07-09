Таро-гороскоп на 10 липня: Раки опиняться на роздоріжжі, а Терези зірвуть куш

У середу, 10 липня, Терези зможуть розбагатіти, а Риби та Стрільці можуть чудово провести час. Однак цей день може бути не таким добрим для представників інших знаків Зодіаку.

Овен

Вам випала перегорнута карта "Вежа". Цього дня варто задуматися про те, чи правильно вчиняли у минулому. Над вами нависне грозова хмара, яка може принести чимало проблем.

Телець

Вам випала мапа "Маг". У середу вам випаде рідкісний шанс. Розкрийте свій потенціал та не бійтеся братися за нові проекти. На вас чекає великий успіх.

Близнюки

Ваша карта на 10 липня - "Диявол". Боріться зі звабами, ви за крок від великої помилки. Спокуси можуть збити вас зі шляху, а тому відмовтеся від усіх авантюр.

Рак

Вам випала карта "Двійка Пентаклів". У середу ви опинитеся на роздоріжжі. Доведеться зробити дуже непростий вибір, проте боятися не варто, все буде добре.

Лев

Вам випала карта "Десятка Кубків". Чекайте на хороші новини, які подарують вам чимало приводів для радості. Все погане рано чи пізно закінчується, настав час щастя.

Діва

Ваша карта на середу - "Трійка Мечів". Хтось може завдати вам болю, постарайтеся достойно перенести цей удар. І пам'ятайте, що у будь-якій ситуації потрібно тримати емоції під контролем.

Терези

Вам випала карта "Четвірка Жезлів". Цього дня ви можете зірвати куш. Можливо хтось вирішить вас щедро нагородити. Також є шанс, що ви самостійно знайдете нове джерело доходів.

Скорпіон

Ваша карта на середу - "Зірка". На вас чекають чудові події, які не тільки приємно здивують, а ще й призведуть до чогось неймовірного. Всесвіт на вашому боці, не сумнівайтеся у цьому.

Стрілець

Вам випала карта "Дурень". Впустіть у своє життя нових людей. Знайомства та веселі компанії допоможуть вам відволіктися та відпочити від рутини. Не позбавляйте себе цих радощів.

Козоріг

Вам випала карта "Смерть". Не дозволяйте людям перекладати вину. І якщо ви не причетні до подій, які принесли проблеми, просто від них усуньтеся.

Водолій

Ваша карта на середу - "Двійка Кубків". Ваша друга половинка може вас ощасливити. Якщо ж ви ще не зустріли людину, якій можна подарувати своє серце, проведіть час із друзями.

Риби

Вам випала карта "Місяць". Цього дня ви можете зустрітись з новими людьми, які стануть не лише вашими друзями, а ще й надійними партнерами. Говоріть про свої амбіції та не принижуйте свої переваги.