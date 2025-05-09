Потом можно сразу выбрасывать: 5 вещей, которые категорически запрещено мыть меламиновой губкой

Меламиновые губки давно зарекомендовали себя как отличные помощники в быту, способные убирать грязь, пятна и другие загрязнения с различных поверхностей. Однако при неправильном использовании эти губки могут нанести значительный вред вашим вещам.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему нельзя мыть меламиновыми губками определенные объекты и какие именно.

Каменные столешницы

Каменные столешницы часто покрывают специальным защитным слоем для увеличения их долговечности и сохранения внешнего вида. Использование абразивных материалов, таких как меламиновая губка, может повредить этот слой, что сделает поверхность более уязвимой к воде, царапинам и пятнам.

Для чистки таких столешниц лучше использовать мягкие средства для ухода за камнем, например, мыльный раствор, и микрофибровую салфетку, чтобы сохранить их чистоту и защиту.

Посуда с антипригарным покрытием

Антипригарные покрытия, как в сковородках или кастрюлях, требуют особого ухода, ведь они очень легко повреждаются при чистке абразивными средствами. Царапины не только портят вид посуды, но и могут привести к высвобождению вредных химических веществ, попадающих в пищу.

Для очистки таких предметов использовать только мягкую губку со средством для мытья посуды или специальную смесь соды и воды.

Автомобиль

Лакокрасочное покрытие автомобиля имеет специальный защитный слой из воска, который облегчает мытье и сохраняет краску от повреждений.

Использование меламиновой губки для чистки автомобиля может привести к затиранию воскового покрытия и даже к повреждению краски. Для мытья автомобиля используйте только мягкие губки или салфетки из микрофибры, чтобы сохранить его внешний вид и защиту.

Автомобиль стоит мыть только мягкой губкой (фото: Pexels.com)

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь, которую часто используют для холодильников и кастрюль, требует особого ухода. Меламиновая губка, хоть и может показаться идеальным средством для очистки, оставит на поверхности многочисленные царапины и потертости.

Для этого лучше использовать мягкую тряпочку и чистящие средства, специально разработанные для нержавеющей стали, которые сохранят ее блеск и защиту.

Экраны техники

Экраны смартфонов, телевизоров, мониторов компьютеров и других устройств легко могут быть повреждены от использования неподходящих чистящих средств.

Меламиновая губка может не только оставить царапины, но и снять защитный слой, что может нарушить функционирование электроники. Для очистки экранов лучше использовать специальные спиртовые растворы и мягкие салфетки, похожие на те, которыми протирают очки.