Чисто, как в рекламе: как быстро сделать алюминиевую посуду блестящей снова
Алюминиевая посуда давно завоевала популярность на кухне благодаря своей хорошей теплопроводности и удобству в использовании. Но за всеми преимуществами скрывается один нюанс - при небрежной очистке она темнеет, теряет блеск и покрывается нагаром.
РБК-Украина (проект Styler) дает советы, чем и как правильно чистить алюминий дома, не повредив его структуру.
Почему алюминий такой "требовательный" в уходе
Алюминий - металл мягкий, легкий и прекрасно проводит тепло, поэтому он идеально подходит для приготовления пищи. Еда в такой посуде готовится быстро и не пригорает, а вес кастрюль и сковородок - значительно меньше, чем у стальных аналогов. Однако именно из-за своей мягкости алюминий очень чувствителен к внешним воздействиям.
Неправильная чистка может разрушить защитную пленку на поверхности, что вызывает потемнение и окисление. Также он вступает в химические реакции с кислотами и щелочами, что может испортить как саму посуду, так и вкус блюд. Алюминиевую посуду легко поцарапать, поэтому ее не рекомендуют мыть в посудомоечной машине или чистить абразивными средствами.
Как чистить алюминиевую посуду народными методами
Для того, чтобы вернуть алюминиевой посуде чистоту и блеск, стоит воспользоваться простыми домашними средствами, которые не повреждают поверхность:
Уксус и вода: смесь 9%-го уксуса и воды (2 ст. ложки уксуса на 1 л воды) эффективно борется с накипью и темным налетом, который может появляться на алюминиевой посуде. Раствор необходимо кипятить 10-15 минут в кастрюле или сковороде. После этого посуда обязательно промывается теплой водой для удаления остатков уксуса и грязи.
Лимонная кислота: для очистки от накипи и потемнения растворите 1-2 чайные ложки лимонной кислоты в 1 литре воды. Кипятите раствор в посуде 10-15 минут. Лимонная кислота эффективно растворяет минеральные отложения и возвращает поверхности приятный блеск, не повреждая алюминий.
Сода с мылом: сода, смешанная с хозяйственным мылом или жидким моющим средством, создает мягкий абразив, позволяющий аккуратно очистить поверхность посуды без царапин. Нанесите небольшое количество соды на губку и аккуратно протирайте посуду.
Картофельные корки: естественный и экологичный способ - использовать картофельные корки для очистки. Просто залейте их водой и кипятите в кастрюле или сковородке в течение 15 минут. Крахмал, содержащийся в кожуре, эффективно очищает накипь и загрязнения, делая посуду чистой и блестящей.
Зубная паста: зубная паста имеет мягкие абразивы, которые помогают очистить небольшие пятна и вернуть блеск алюминиевой посуде. Для этого нанесите пасту на мягкую ткань и аккуратно вытрите поверхность посуды. После этого промойте водой, чтобы убрать остатки пасты и вернуть посуде блеск.
Алюминиевая посуда требует особого ухода и чистки (фото: Freepik.com)
Чего не стоит делать с алюминиевой посудой
Несмотря на соблазн "хорошо почистить", некоторые методы могут только навредить. Вот что лучше не использовать:
- Абразивные порошки и металлические губки: использование жестких абразивных средств, таких как порошки для чистки или металлические губки, может оставлять на поверхности микроцарапины. Эти повреждения становятся "точками входа" для грязи и оставляют металл уязвимым к дальнейшему окислению и образованию нагара.
- Хлорсодержащие средства: алюминий вступает в химическую реакцию с хлором, что может привести к химическому повреждению металла. Использование хлорсодержащих очистителей может привести к возникновению пятен и темных участков на поверхности, которые не поддаются устранению даже с помощью мягких средств.
- Щелочные растворы: использование щелочных растворов для очистки алюминиевой посуды может привести к разрушению металла. Щелочи растворяют оксидную пленку, покрывающую алюминий и защищающую его от коррозии, а это может вызвать пятна и увеличить уязвимость поверхности к дальнейшим повреждениям.
- Посудомоечная машина: мытье алюминиевых изделий в посудомоечной машине также может повредить их поверхности. Горячая вода и агрессивные моющие средства могут изменить цвет металла, а также вызвать его окисление.
Вас может заинтересовать
- 8 вещей, которые нельзя чистить содой
- 10 случаев, когда силикагель спасет ваши вещи
- 7 лучших методов, как избавиться от неприятного запаха в микроволновке
При написании материала использовались следующие источники: издания DIY Joy, Family Handyman, Spruce.