Тарифи на воду у 2021 році збільшаться: скільки українці будуть платити

З нового року планується підвищення тарифів на холодну воду у всіх українських містах. При цьому єдиного тарифу не існує, все залежить від області і міста. В середньому ціна за холодну воду може збільшитися на 20%.

При цьому востаннє тарифи переглядалися у лютому 2020 року. Про це повідомляє "24 канал".

У листопаді Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг оприлюднила проєкт тарифів на воду у 2021 році.

Це ще не остаточні тарифи, але ймовірно, що такі цифри + ПДВ чекають українців.

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 44,88 гривні за кубометр води (водопостачання - 24,05/водовідведення - 20,83)

Водоканал в Ужгороді: 37,78 гривні (24,66/13,12)

Полтававодоканал: 32,1 гривні (15,5/6,6)

Миколаївводоканал: 31,95 гривні (16,61/15,34)

Житомирводоканал: 29,87 гривні (14,09/15,78)

Інфоксводоканал (Одеса): 29,52 гривні (16,08/13,44)

Херсонський водоканал: 28,99 гривні (14,94/14,05)

Рівнеоблводоканал: 28,21 гривні (14,57/13,64).

Чернігівводоканал: 27,85 гривні (13,94/13,91)

Харківводоканал: 26,33 гривні (17,08/9,25)

Сумський місьководоканал: 26 гривень (12,74/13,26)

Черкасиводоканал: 25,6 гривні (13,91/11,69)

Івано-Франківськводоекотехпром: 25,5 гривні (11,5/14)

Хмельницькводоканал: 25,15 гривні (12,89/12,26)

Київводоканал: 24,99 гривні (13,16/11,83)

Дніпроводоканал: 24,86 гривні (14,71/10,15)

Луцькводоканал: 24,14 гривні (10,52/13,62)

Запорізький водоканал: 23,93 гривні (15,17/8,76)

Вінницяоблводоканал: 23,28 гривні (14,94/8,34)

Чернівціводоканал: 22,68 гривні (14,14/8,54)

Львівводоканал: 22,58 гривні (15,36/7,22)

У проєкті рішення НКРЭКУ нічого не говориться про тариф для Тернополя, але на сайті Тернопільводоканалу пропонувався тариф 34,82 гривні за кубометр.

Нагадаємо, з 1 грудня 2020 року в Україні подорожчає вартість транспортування електроенергії на підприємства промисловості, що позначиться на цінах для кінцевих споживачів

Ми також писали про те, що в Україні зросте ціна на газ для населення.