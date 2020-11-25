Тарифи на воду у 2021 році збільшаться: скільки українці будуть платити

У новому році у всіх українських містах планується підвищення тарифу на холодну воду
З нового року планується підвищення тарифів на холодну воду у всіх українських містах. При цьому єдиного тарифу не існує, все залежить від області і міста. В середньому ціна за холодну воду може збільшитися на 20%.
При цьому востаннє тарифи переглядалися у лютому 2020 року. Про це повідомляє "24 канал".
У листопаді Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг оприлюднила проєкт тарифів на воду у 2021 році.
Це ще не остаточні тарифи, але ймовірно, що такі цифри + ПДВ чекають українців.
У проєкті рішення НКРЭКУ нічого не говориться про тариф для Тернополя, але на сайті Тернопільводоканалу пропонувався тариф 34,82 гривні за кубометр.
Нагадаємо, з 1 грудня 2020 року в Україні подорожчає вартість транспортування електроенергії на підприємства промисловості, що позначиться на цінах для кінцевих споживачів
Ми також писали про те, що в Україні зросте ціна на газ для населення.