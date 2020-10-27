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В Україні зросте ціна на газ для населення: закінчилася епоха бідності?

Вівторок 27 жовтня 2020 17:13
В Україні зросте ціна на газ для населення: закінчилася епоха бідності?
Українці обурені підвищенням ціни на газ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У соціальних мережах користувачі активно обговорюють чергове підвищення ціни на газ

В Україні з листопада підніметься ціна на газ для населення і в порівнянні з жовтнем, платіжки зростуть в середньому на 35%. Про підвищення ціни повідомили в "Нафтогаз Україна" і відзначили, що зміна пов'язана з сезонним чинником, а також у зв'язку зі збільшенням гуртових цін на блакитне паливо.

Однак подібне рішення компанії було зустрінуте жителями України дуже негативно. Вони відзначають, що в країні розпочався опалювальний сезон, триває пандемія і платіжки за газ стануть сильним навантаженням на бюджет українців, частина з яких істотно втратила у доходи через карантин.

  • Боротьба з бідністю наявності! Владі плювати на народ.
  • Коли влада прив'язала ціну на газ в Україні до його ціни на міжнародному європейському аукціоні, всі масово раділи, адже розумні люди попереджали, що зарплати у нас не європейські.
  • Ціна на газ: серпень - 3,24, вересень – 5,49, жовтень – 6,77, без урахування доставлення. Про які паузи мова, нас просто грабують.
  • Вибори закінчилися – тепер час для поганих новин.
  • Соромлюся запитати – це вже повний кінець епохи бідності?

В Україні зросте ціна на газ для населення: закінчилася епоха бідності?

Скріншот

  • Дуже вчасно. Якраз люди хворіють. Витрачають шалені гроші на лікування. А тут ще і Нафтогаз наїстися не може. Противно.
  • А додайте ще до цієї ціни транспортування...
  • 4 тисячі зарплата в приватному секторі, за газ платити за 5-6 тисяч без субсидій. У них діти, яких треба забезпечувати. Як жити?
  • Ура! Епоха бідності закінчилася.
  • Пандемія, карантин, роботи у людей немає, ліки купувати нема за що, зима йде, йдуть холоди, підвищили тарифи на електроенергію. А тут раптово фух! Ну слава богу, хоч газ ще подорожчає. А то я вже почав переживати!
  • А скільки було розмов про зниження цін на газ...

В Україні зросте ціна на газ для населення: закінчилася епоха бідності?

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким буде порядок нарахування субсидій в опалювальному сезоні.

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