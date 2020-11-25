Тарифы на воду в 2021 году увеличатся: сколько украинцы будут платить

С нового года планируется повышение тарифов на холодную воду во всех украинских городах. При этом единого тарифа не существует, все зависит от области и города. В среднем цена за холодную воду может увеличиться на 20%.

При этом последний раз тарифы пересматривались в феврале 2020 года. Об этом сообщает "24 канал".

В ноябре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обнародовала проект тарифов на воду в 2021 году.

Это еще не окончательные тарифы, но вероятно, что такие цифры + НДС ждут украинцев.

Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 44,88 гривны за кубометр воды (водоснабжение - 24,05/водоотведение - 20,83)

Водоканал в Ужгороде: 37,78 гривны (24,66/13,12)

Полтававодоканал: 32,1 гривны (15,5/6,6)

Николаевводоканал: 31,95 гривны (16,61/15,34)

Житомирводоканал: 29,87 гривны (14,09/15,78)

Инфоксводоканал (Одесса): 29,52 гривны (16,08/13,44)

Херсонский водоканал: 28,99 гривны (14,94/14,05)

Ровнооблводоканал: 28,21 гривны (14,57/13,64).

Черниговводоканал: 27,85 гривны (13,94/13,91)

Харьковводоканал: 26,33 гривны (17,08/9,25)

Сумской городводоканал: 26 гривен (12,74/13,26)

Черкассыводоканал: 25,6 гривны (13,91/11,69)

Ивано-Франковскводоэкотехпром: 25,5 гривны (11,5/14)

Хмельницкводоканал: 25,15 гривны (12,89/12,26)

Киевводоканал: 24,99 гривны (13,16/11,83)

Днепроводоканал: 24,86 гривны (14,71/10,15)

Луцкводоканал: 24,14 гривны (10,52/13,62)

Запорожский водоканал: 23,93 гривны (15,17/8,76)

Винницаоблводоканал: 23,28 гривны (14,94/8,34)

Черновцыводоканал: 22,68 гривны (14,14/8,54)

Львовводоканал: 22,58 гривны (15,36/7,22).

В проекте решения НКРЭКУ ничего не говорится о тарифе для Тернополя, но на сайте Тернопольводоканала предлагался тариф 34,82 гривны за кубометр.

Напомним, с 1 декабря 2020 года в Украине подорожает стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности, что скажется на ценах для конечных потребителей

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