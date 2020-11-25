Тарифы на воду в 2021 году увеличатся: сколько украинцы будут платить

В новом году во всех украинских городах планируется повышение тарифа на холодную воду
С нового года планируется повышение тарифов на холодную воду во всех украинских городах. При этом единого тарифа не существует, все зависит от области и города. В среднем цена за холодную воду может увеличиться на 20%.
При этом последний раз тарифы пересматривались в феврале 2020 года. Об этом сообщает "24 канал".
В ноябре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обнародовала проект тарифов на воду в 2021 году.
Это еще не окончательные тарифы, но вероятно, что такие цифры + НДС ждут украинцев.
В проекте решения НКРЭКУ ничего не говорится о тарифе для Тернополя, но на сайте Тернопольводоканала предлагался тариф 34,82 гривны за кубометр.
Напомним, с 1 декабря 2020 года в Украине подорожает стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности, что скажется на ценах для конечных потребителей
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