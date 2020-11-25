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Тарифи на воду у 2021 році збільшаться: скільки українці будуть платити

Середа 25 листопада 2020 21:03
Тарифи на воду у 2021 році збільшаться: скільки українці будуть платити
Кран з водою (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У новому році у всіх українських містах планується підвищення тарифу на холодну воду

З нового року планується підвищення тарифів на холодну воду у всіх українських містах. При цьому єдиного тарифу не існує, все залежить від області і міста. В середньому ціна за холодну воду може збільшитися на 20%.

При цьому востаннє тарифи переглядалися у лютому 2020 року. Про це повідомляє "24 канал".

У листопаді Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг оприлюднила проєкт тарифів на воду у 2021 році.

Це ще не остаточні тарифи, але ймовірно, що такі цифри + ПДВ чекають українців.

  • Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 44,88 гривні за кубометр води (водопостачання - 24,05/водовідведення - 20,83)
  • Водоканал в Ужгороді: 37,78 гривні (24,66/13,12)
  • Полтававодоканал: 32,1 гривні (15,5/6,6)
  • Миколаївводоканал: 31,95 гривні (16,61/15,34)
  • Житомирводоканал: 29,87 гривні (14,09/15,78)
  • Інфоксводоканал (Одеса): 29,52 гривні (16,08/13,44)
  • Херсонський водоканал: 28,99 гривні (14,94/14,05)
  • Рівнеоблводоканал: 28,21 гривні (14,57/13,64).
  • Чернігівводоканал: 27,85 гривні (13,94/13,91)
  • Харківводоканал: 26,33 гривні (17,08/9,25)
  • Сумський місьководоканал: 26 гривень (12,74/13,26)
  • Черкасиводоканал: 25,6 гривні (13,91/11,69)
  • Івано-Франківськводоекотехпром: 25,5 гривні (11,5/14)
  • Хмельницькводоканал: 25,15 гривні (12,89/12,26)
  • Київводоканал: 24,99 гривні (13,16/11,83)
  • Дніпроводоканал: 24,86 гривні (14,71/10,15)
  • Луцькводоканал: 24,14 гривні (10,52/13,62)
  • Запорізький водоканал: 23,93 гривні (15,17/8,76)
  • Вінницяоблводоканал: 23,28 гривні (14,94/8,34)
  • Чернівціводоканал: 22,68 гривні (14,14/8,54)
  • Львівводоканал: 22,58 гривні (15,36/7,22)

У проєкті рішення НКРЭКУ нічого не говориться про тариф для Тернополя, але на сайті Тернопільводоканалу пропонувався тариф 34,82 гривні за кубометр.

Нагадаємо, з 1 грудня 2020 року в Україні подорожчає вартість транспортування електроенергії на підприємства промисловості, що позначиться на цінах для кінцевих споживачів

Ми також писали про те, що в Україні зросте ціна на газ для населення.

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