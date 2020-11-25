Тарифы на воду в 2021 году увеличатся: сколько украинцы будут платить
Среда 25 ноября 2020 21:03
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Кран с водой (фото: РБК-Украина)
В новом году во всех украинских городах планируется повышение тарифа на холодную воду
С нового года планируется повышение тарифов на холодную воду во всех украинских городах. При этом единого тарифа не существует, все зависит от области и города. В среднем цена за холодную воду может увеличиться на 20%.
При этом последний раз тарифы пересматривались в феврале 2020 года. Об этом сообщает "24 канал".
В ноябре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обнародовала проект тарифов на воду в 2021 году.
Это еще не окончательные тарифы, но вероятно, что такие цифры + НДС ждут украинцев.
- Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 44,88 гривны за кубометр воды (водоснабжение - 24,05/водоотведение - 20,83)
- Водоканал в Ужгороде: 37,78 гривны (24,66/13,12)
- Полтававодоканал: 32,1 гривны (15,5/6,6)
- Николаевводоканал: 31,95 гривны (16,61/15,34)
- Житомирводоканал: 29,87 гривны (14,09/15,78)
- Инфоксводоканал (Одесса): 29,52 гривны (16,08/13,44)
- Херсонский водоканал: 28,99 гривны (14,94/14,05)
- Ровнооблводоканал: 28,21 гривны (14,57/13,64).
- Черниговводоканал: 27,85 гривны (13,94/13,91)
- Харьковводоканал: 26,33 гривны (17,08/9,25)
- Сумской городводоканал: 26 гривен (12,74/13,26)
- Черкассыводоканал: 25,6 гривны (13,91/11,69)
- Ивано-Франковскводоэкотехпром: 25,5 гривны (11,5/14)
- Хмельницкводоканал: 25,15 гривны (12,89/12,26)
- Киевводоканал: 24,99 гривны (13,16/11,83)
- Днепроводоканал: 24,86 гривны (14,71/10,15)
- Луцкводоканал: 24,14 гривны (10,52/13,62)
- Запорожский водоканал: 23,93 гривны (15,17/8,76)
- Винницаоблводоканал: 23,28 гривны (14,94/8,34)
- Черновцыводоканал: 22,68 гривны (14,14/8,54)
- Львовводоканал: 22,58 гривны (15,36/7,22).
В проекте решения НКРЭКУ ничего не говорится о тарифе для Тернополя, но на сайте Тернопольводоканала предлагался тариф 34,82 гривны за кубометр.
Напомним, с 1 декабря 2020 года в Украине подорожает стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности, что скажется на ценах для конечных потребителей
Мы также писали о том, что в Украине вырастет цена на газ для населения.
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