Тарас Тополь открыл музей группы "Антитіла": что там можно увидеть

Украинская поп-рок-группа во главе с Тарасом Тополей основали музей собственного творчества во Львове. Среди самых ярких экспонатов можно увидеть обломки ракет и российское знамя, о которое вытирают ноги посетители.

Об этом сообщают на странице группы "Антитіла" в Facebook .

Что представлено в музее

Музей был открыт по случаю 14-летия "Антитіл", а также единственного концерта в Украине, который они дадут во Львове. В общей сложности в город привезли экспонатов на 500 килограммов!

В музее можно увидеть первую технику, на которую снимали клипы группы "Антитіла", первые микрофоны Тараса Тополи, рабочие блокноты менеджмента, награды и награды группы, реквизит по съемкам клипов, десятки творческих работ поклонников группы и т.д.

Группа "Антитіла" открыла благотворительный музей собственного творчества (фото: facebook.com/antytilaofficial)

Выставили даже ирландское виски от Эда Ширана!

Однако есть и то, что касается не столько творческого, сколько патриотического пути музыкантов.

Это обломки ракет, которые сыпались им на головы во время службы в Харьковской области, разные издания пропаганды с бывших оккупированных территорий.

Вот что привезли музыканты с войны (фото: facebook.com/antytilaofficial)

"С начала основания группы мы имели традицию хранить подарки от наших поклонников, а также разные интересные вещи из наших гастролей, съемок, личных архивов, а также с передовой, ведь волонтерством мы начали заниматься еще в 2014. Так, за 14 лет мы собрали несколько сотен экспонатов, среди которых вы даже сможете увидеть песок из свободной Херсонщины, который мы еще тогда случайно привезли со съемок клипа, которые проходили в Олешковской пустыне", - рассказал Тарас Тополя.

Посетители могут прийти в музей совершенно бесплатно. Кроме того, есть возможность приобрести представленные экспонаты. Все средства будут перечислены в благотворительный фонд "Антитіл".

Экспозиция продлится до 25 декабря во Львове на территории !FESTrepublic.

Напомним, что с первых дней полномасштабного вторжения России, в том числе в Киевскую область, весь состав группы "Антитіла" записался добровольцами в ТРО. После этого они также служили Харьковской области.