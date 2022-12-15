Тарас Тополя відкрив музей гурту "Антитіла": що там можна побачити

Український поп-рок-гурт на чолі з Тарасом Тополею заснували музей власної творчості у Львові. Серед найяскравіших експонатів можна побачити уламки ракет і російський прапор, об який витирають ноги відвідувачі.

Про це повідомляють на сторінці гурту "Антитіла" у Facebook .

Що представлено в музеї

Музей було відкрито з нагоди 14-річчя "Антитіл", а також єдиного концерту в Україні, який вони дадуть у Львові. Загалом до міста привезли експонатів на 500 кілограмів!

У музеї можна побачити першу техніку, на яку знімали кліпи гурту "Антитіла", перші мікрофони Тараса Тополі, робочі блокноти менеджменту, нагороди та відзнаки гурту, реквізит зі зйомок кліпів, десятки творчих робіт прихильників гурту тощо.

Гурт "Антитіла" відкрив благодійний музей власної творчості (фото: facebook.com/antytilaofficial)

Виставили навіть ірландське віскі від Еда Ширана!

Проте є й те, що стосується не так творчого, як патріотичного шляху музикантів.

Це уламки ракет, які сипались їм на голови під час служби на Харківщині, різні видання пропаганди з колишніх окупованих територій.

Ось, що привезли музиканти з війни (фото: facebook.com/antytilaofficial)

"З початку заснування гурту ми мали традицію зберігати подарунки від наших прихильників, а також різні цікаві речі з наших гастролей, зйомок, особистих архівів, а також і з передової, адже волонтерством ми почали займатися ще у 2014. Так, за 14 років ми зібрали кілька сотень експонатів, серед яких ви навіть зможете побачити пісок з вільної Херсонщини, який ми ще тоді, випадково привезли зі зйомок кліпу, які проходили в Олешківській пустелі", - розповів Тарас Тополя.

Відвідувачі можуть прийти до музею абсолютно безкоштовно. Окрім того, є можливість придбати представлені експонати. Усі кошти будуть перераховані в благодійний фонд "Антитіл".

Експозиція триватиме до 25 грудня у Львові на території !FESTrepublic.

Нагадаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в тому числі на Київщину весь склад гурту "Антитіла" записався добровольцями до ТрО. Після цього вони також служили на Харківщині.