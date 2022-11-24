Эти украинские артисты радуются войне. Запомните их имена! (видео)

О предательницах Ани Лорак, Таисии Повалий, Регине Тодоренко знают все. Эти певицы променяли Украину на российские рубли. Но не только они предали свою родину и родных людей.

Вот еще имена рожденных в Украине "звезд", которые не просто не осуждают действия Путина и его приспешников, а вполне даже поддерживают.

Миша Марвин

Певец родился в Черновцах, пробовал свои силы во всевозможных талант-шоу. Будучи студентом Решетняк (настоящая фамилия Миши Марвина) взял себе псевдоним Майк Бэйс и решил покорять шоу-бизнес. Но концертов у него не было… Но потом он сдружился с российским лейблом Black Star - с 2015 года Миша пел и гонял под дудку Тимати.

Интересно, что после полномасштабного вторжения украинец вроде бы подружился с головой и заявил, что порвал концы с российским лейблом и даже высказался против войны. Но осенью на Black Star вышла новая песня Марвина, а его посты об осуждении войны в Украине со страниц в соцсетях исчезли.

Анна Асти

Анна Дзюба - еще одна певица, которая продала Украину ради огней Москвы. Она родилась в Черкассах и стартовала с дуэта Артик и Асти, который создал продюсер и певец из Запорожья Артем Умрихин. Сейчас у Ани в столице "оркостана" два салона красоты и время от времени она поет - записывает песенки в дуэтах с пропагандистами вроде Киркорова.

Севиль Валиева

Место Асти в дуэте заняла Севиль Валиева. Она родилась в Узбекистане, куда ее предки - крымские татары - были депортированы советской властью. На заре независимости Украины ее семья вернулась на историческую родину - в Симферополь и получили украинские паспорта.

Девушка принимала участие в телевизионных шоу-талантов на украинском ТВ, но через некоторое время отправилась в Россию на "Голос". Там и осталась. Сейчас она активно постится гламурные фото в Instagram, выступает на песнях года и ни словом не оговорилась о том, что россияне убивают ее соотечественников.

Мари Краймбрери

Мари Краймбрери очень популярна среди молодежи. До 24 февраля была популярна даже среди украинской молодежи.

Девушка родилась в Кривом Роге и в свидетельстве о рождении записана как Марина Вадимовна Жадан (нет, она не родственница знаменитого Сергея Жадана).

В Москву из Украины она переехала ради своего бойфренда, хотя ее родители были против того, чтобы дочь ехала в Россию. Тогда Мари плевать хотела на родителей, а сейчас плюет на всех украинцев - с 24 февраля она ни разу не высказалась против войны.

Юра Бардаш

Бардаша в украинском шоу-бизе называли открывателем талантов. И говорят, что именно ему обязан популярностью Wellboy и ряд других артистов.

До 24 февраля Бардаш то вляпывался в скандалы из-за своих пророссийских высказываний, то снова приобретал уважение среди украинцев из-за каких-то мелочных достижений в труде на благо отечества… В первые дни полномасштабной войны он даже немного волонтерил во благо ВСУ…

Но потом Юру "попаяло" (говорят, что из-за наркотиков) и он перебрался в Грузию. А оттуда - в Москву.

Так если вышеупомянутые исполнители ведут себя как амебы, то Бардаш всерьез провозгласил себя философом и рассказывает своим таким же "попаянным" подписчикам о том, как в Украине плохо, и как в России хорошо.

По нашему мнению, эти артисты, как и всякие Лорак, Повалий, Цекало и Ко, точно не заслуживают прощения и больше никогда не должны выступать или даже приезжать в Украину. А как вы думаете?

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