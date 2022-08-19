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Тарас Тополя з групою "Антитіла" беруть на піклування дітей загиблих на війні героїв

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П'ятниця 19 серпня 2022 18:33
Тарас Тополя з групою "Антитіла" беруть на піклування дітей загиблих на війні героїв Колаж РБК-Україна: лідер "Антитіла" Тарас Тополя разом з групою допомагає дітям загиблих бійців ЗСУ
Автор: Володимир Костирін

Тарас Тополя, фронтмен "Антитіла" та військовий парамедик, разом з іншими учасниками групи взяв на піклування дітей бійців ЗСУ, які загинули на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це артист розповів у своєму Instagram.

Як зазначив Тополя, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав територіальної оборони і зараз на передовій працює парамедиком, особливий напрямок діяльності Благодійного фонду "Антитіла" з партнерами буде присвячено дітям загиблих на війні.

"За час війни, виконуючи завдання на передовій, поміж обстрілами, пораненнями і загибеллю побратимів з якими йшли поруч з першого дня, найбільшу злість і розпач викликало усвідомлення саме того, що окупанти вбивають цвіт нації. Що діти залишаються без батьків", - зазначає він.

Так, відбиваючи навали російських загарбників і захищаючи свою землю, сім'ї та майбутнє українці різного віку платять таку ціну свободи, наголошує Тополя, батько трьох дітей.

Тарас Тополя з групою &quot;Антитіла&quot; беруть на піклування дітей загиблих на війні героїв

Тарас Тополя з побратимами на фронті (фото: instagram.com/tarastopolia)

"За кілька тижнів до ротації, перебуваючи ще в липні на нульових позиціях на півночі Харківщини, Братерство 130 Батальйону, гурт Антитіла прийняли рішення допомагати і підтримувати дітей загиблих Героїв 130-го бата до повноліття і далі, за потреби", - розповідає Тарас.

Також він додав, що в деяких сім'ях загиблих військових по четверо дітей.

"Ми шукатимемо можливості, щоб задовільнити їх потреби і хоча б частково замінити собою батьківське плече. Особливий напрямок діяльності БФ "Антитіла", наших друзів і партнерів буде присвячено саме дітям загиблих на війні. Заради кого ми боремося, якщо не заради них і їхнього майбутнього", - йдеться в публікації.

Тарас Тополя з групою &quot;Антитіла&quot; беруть на піклування дітей загиблих на війні героїв

Тарас Тополя зараз військовий парамедик (фото: instagram.com/tarastopolia)

Тополя також повідомив, що бажаючі підтримати такий напрямок можуть долучитися до збору коштів на сайті їх Благодійного фонду за цим посиланням.

Тарас Тополя з групою &quot;Антитіла&quot; беруть на піклування дітей загиблих на війні героїв

Музиканти групи "Антитіла" служать в 130 батальйоні ТрО, їх підрозділ виконує бойові завдання на передовій (фото: instagram.com/tarastopolia)

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя показав, як рятує українських воїнів з передової.

А також перед цим лідер гурту "Антитіла" розповів, чому Україна переможе у війні.

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Збройні сили України Діти війни Тарас Тополя Антитіла
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