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"На тому боці морок": Тарас Тополя розповів, чому Україна переможе у війні

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Вівторок 16 серпня 2022 09:02
"На тому боці морок": Тарас Тополя розповів, чому Україна переможе у війні Фото: Тарас Тополя не сумнівається в перемозі України (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український співак, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з 24 лютого захищає країну від окупантів і працює парамедиком, абсолютно впевнений, що Україна переможе у війні з Росією.

Чому музикант так вважає він поділився в інтерв'ю з Яніною Соколовою.

Україна переможе у війні

Артист повідомив, що доля українців спеціально дала таке випробування, щоб ми могли його гідно пройти.

"Якби ми не були настільки сильні зараз, якби ми не були настільки згуртованими зараз і народ як єдине ціле, як одна душа, ми би не мали можливості завоювати це своє майбутнє, то мені здається, нам би доля не дала такого випробування. А оскільки вже доля дала нам таке випробування, на наше покоління воно прийшло, значить, ми маємо всі сили, щоб його пройти", - прокоментував музикант.

За словами Тараса, він ніколи не сумнівався в нашій перемозі.

"Тепер питання в тому, коли вона буде і якою ціною. Я не можу сказати, я не експерт. Але в середині мене є оптимізм, що це станеться. Це не може бути по-іншому. На тому боці - морок, вивернута реальність", - сказав Тополя.

Лідер групи "Антитіла" сказав, що Росія - країна терорист, фундаментом якої є брехня.

"Ми повинні перемогти і ми переможемо. Ми вирішуємо, який світ буде завтра", - резюмував виконавець.

Читайте також, що Тарас Тополя показав, як рятує українських воїнів з передової.

Раніше ми повідомляли, що Тарас Тополя жорстко пройшовся по зірках, яким "важко" спілкуватися українською мовою.

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Тарас Тополя
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