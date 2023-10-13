Тарабарова рассказала о романе с Дантесом и как он ей изменял: "Были слишком молоды"

Тарабарова вспомнила о романе с Дантесом

По словам знаменитости, у них с Дантесом были токсичные отношения.

На это повлияла также неспособность обоих справиться с популярностью, которая в тот период навалилась на пару.

"Мы вместе были не ок. Мы были очень токсичны друг с другом, не могли справиться со своими эмоциями, на нас навалилась слава. Мы подумали, что схватили бога за бороду. Мы не справились, мы не знали, как это - уважение друг к другу. Мы не знали, как это быть верными. Ну это уже со стороны Володи...", - поделилась Светлана.

Светлана Тарабарова и Владимир Дантес (фото: instagram.com/tarabarova, instagram.com/volodymyrdantes)

Она добавила, что встречалась с бывшим мужем Нади Дорофеевой почти три года, и все даже шло к свадьбе.

"Но мы постоянно ссорились, и это ничем хорошим это не заканчивалось. И хорошо, что да, потому что мы с друг другом - огонь", - рассказала она.

Исполнительница также отметила, что смотрела последнее интервью Дантеса, и гордится им за то, каким он стал.

"Он и был классным, так же, как и я. Мы просто были крейзи-дети. Сейчас мы даже начали здороваться друг с другом. Стали взрослыми", - сказала Тарабарова.