Могилевская со слезами на глазах выполнила просьбу Нины Матвиенко, озвученную на их последней встрече

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост певицы в Instagram .

Какую просьбу исполнила певица

Могилевская поделилась, что Нина Митрофановна на их последней встрече написала ей щемящее стихотворение и посоветовала зачитать эти строки на моноспектакле "Я вдома".

В частности, день прощания с артисткой припал на гастроли Натальи Могилевской со спектаклем, поэтому она не смогла лично провести звезду в последний путь. Однако в тот же вечер певица почтила ее память перед зрителями.

"Это большая потеря для украинской культуры и музыки. На нашей последней встрече я попросила стихотворение. Нина Митрофановна подарила мне его и сказала: "Наталочка, это стихотворение очень хорошо будет в твоем спектакле "Я вдома", - вспомнила Могилевская .

Исполнительница на своем моноспектакле почтила память покойной артистки. Могилевская со слезами на глазах прочитала стихотворение и отметила, что теперь каждый раз будет зачитывать щемящие строки.

"Коли закінчиться війна/ Я розцілую всі ікони/ Присяду в хаті край вікна/ І буду слухати майські дзвони/ І буду гладити лице/ Сльоза покотиться - піймаю/ І кожен клаптик чебрецем/ В душі своїй повистеляю", - говорится в стихотворении.

Эти строчки из сборника Галины Потопляк отзывались в сердце артистки. В поэзии говорится об украинцах, которые победят в войне.

Что насторожило

Певица после смерти Нины Матвиенко призналась, что во время последней их встречи предчувствовала "нечто серьезное". К тому же она даже предложила коллеге помощь врачей, но та отказалась.

"Я хочу поблагодарить Вас за целый пласт украинской культуры. Благодаря вашему таланту, нежности, женственности Вы могли подарить Украине такое красивое и нежное лицо через ваши песни. Всегда жива, всегда прекрасна", - сказала певица.