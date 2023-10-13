Тарабарова розповіла про роман з Дантесом і як він їй зраджував: "Були надто молоді"

Тарабарова згадала про роман з Дантесом

За словами знаменитості, у них з Дантесом були токсичні стосунки.

На це вплинула також неспроможність обох справитися з популярністю, яка у той період навалилася на пару.

"Ми разом були не ок. Ми були дуже токсичними одне з одним, не могли впоратися зі своїми емоціями, на нас навалилася слава. Ми подумали, що вхопили бога за бороду. Ми не впоралися, ми не знали, як це - повага одне до одного. Ми не знали, як це - бути вірними. Ну це вже з боку Володі...", - поділилася Світлана.

Світлана Тарабарова і Володимир Дантес (фото: instagram.com/tarabarova, instagram.com/volodymyrdantes)

Вона додала, що зустрічалася з колишнім чоловіком Наді Дорофєєвої майже три роки, і все навіть йшло до весілля.

"Але ми постійно сварилися, і це нічим хорошим це не закінчувалося. І добре, що так, бо ми з один одним - вогонь", - розповіла вона.

Виконавиця також зазначила, що дивилася останнє інтерв’ю Дантеса, і вона пишається ним за те, яким він став.

"Він і був класним, так само, як і я. Ми просто були крейзі-дітлахами. Зараз ми навіть почали вітатися один з одним. Стали дорослими", - сказала Тарабарова.