"Сильно злилась": Ефросинина заговорила об обидах на мужа, который служит в ВСУ

Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что злилась на своего мужа Тимура Хромаева, защищающего Украину. Звезда уже много лет живет в браке с избранником, а полномасштабная война, которую против нашей страны развязала РФ, заставила ее по-новому взглянуть на отношения.

Почему Ефросинина злится на мужа

Ведущая пояснила, что не сразу смогла принять выбор супруга, решившего вступить в ряды Вооруженных сил Украины. По словам Ефросининой, поступок Хромаева сначала ее разозлил.

"Я очень сильно злилась на Тимура за то, что он принял решение идти в ВСУ, очень сильно. Это благодаря работе с психологом я поняла, что мой муж проходит свой путь воина, мой супруг реализует свои мужество, маскулинность, жажду, ненависть, агрессию. Там, где он принял решение. Но я - та Маша, которая прожила с ним 20 лет. Мы были детьми, когда познакомились, и у меня был небогатый опыт, у него совсем небогатый опыт. Мы родили двоих детей, расходились три раза, были кризисы. Мы - пара, которую многие не понимают, потому что мы совершенно разные", - рассказала ведущая.

Ефросинина объяснила, что у нее и Хромаева был собственный мир, в котором были свои правила. Вместе они планировали будущее, воспитывали детей, мечтали и любили. Но когда супруг ведущей пошел на войну, весь быт и все обязанности легли на ее плечи.

"Этот человек оставляет на меня все: детей, быт, заработки. Все, что мы вдвоем строили и планировали… И пошел туда, где я не знаю каждый день, что с ним будет. То есть вместо страха, обид, страшного отчаяния от того, как я с этим справлюсь, это вызвало у меня злость", - добавила звезда.

Справиться с эмоциями ей помог психолог. По словам Ефросининой, она приняла выбор мужа и поняла, что не хотела бы просто сбежать из Украины за границу и прятаться от войны всей семьей. Ведущая дает Хромаеву возможность пройти свой путь и "проработала" свои обиды.