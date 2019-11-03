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Танці з зірками 2019: результати шоу 3 листопада (фото, відео)

STYLERЖиття    03.11.2019 - 23:59
Танці з зірками 2019: результати шоу 3 листопада (фото, відео)
11 випуск шоу Танці з зірками 2019 відбувся 3 листопада (фото: facebook.com/tanci1plus1)

11 випуск шоу Танці з зірками 2019 покинула пара Олексій Яровенко і Олена Шоптенко

Танці з зірками 2019 3 листопада покинула пара Олексій Яровенко і Олена Шоптенко. Цим учасникам популярного танцювального телешоу на каналі 1+1 в 11 випуску глядачі віддали найменше голосів.

На думку суддів, в одинадцятому прямому ефірі лідером турнірної таблиці стала пара Мішина Ксенія і Женя Кіт. Останнє місце Влад Яма, Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Франциско Гомес віддали Вікторії Булітко і Дмитру Дикусару.

Танці з зірками 2019: результати шоу 3 листопада (фото, відео)

Результати 11 випуску Танців з зірками 2019 за оцінками суддів

Номер відкриття – Танці з зірками 2019 11 випуск (відео: YouTube/Танці з зірками)

Одинадцятий ефір проекту Танці з зірками 2019 розпочався з виступу Олексія Яровенко, Олени Шоптенко і Павла Вишнякова, які в прямому ефірі виконали танець пасодобль.

Танці з зірками 2019: результати шоу 3 листопада (фото, відео)

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Далі свій номер представили Вікторія Булітко, Дмитро Дікусар та Руслан Сенічкін, які танцювали самбу.

Танці з зірками 2019: результати шоу 3 листопада (фото, відео)

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Після цього свій танець показали Ксенія Мішина, Євген Кот та Мішель Андраде. Вони виконали танго під саундтрек з фільму "Запах жінки". За свій виступ танцювальна пара отримала від всіх суддів найвищий бал.

Танці з зірками 2019: результати шоу 3 листопада (фото, відео)

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Володимир Остапчук, Ілона Гвоздьова та Ігор Ласточкін в ефірі шоу Танці з зірками 2019 виконали диско під пісню "Pineda - Raining Men".

Танці з зірками 2019: результати шоу 3 листопада (фото, відео)

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров танцювали ча-ча-ча разом з найтехнічнішим учасником минулого сезону Іраклі Макацарія.

Танці з зірками 2019: результати шоу 3 листопада (фото, відео)

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Після цього Олена Кравець танцювала запальну сальсу разом з Максимом Леоновим і Юрієм Ткачем.

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