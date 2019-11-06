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Танцы со звездами: на проекте назревает скандал с одной из участниц (видео)

STYLERТелешоу    06.11.2019 - 21:30
Танцы со звездами: на проекте назревает скандал с одной из участниц (видео)
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Участница Танцев со звездами записала видеообращение

Вокруг проекта Танцы со звездами назревает скандал из-за видео-визитки, которое смонтировали про актрису "Дизель Шоу" Викторию Булитко и ее партнера Дмитрия Дикусара. Артистка выразила свое возмущение в небольшом видео, которое опубликовала в социальной сети Facebook.

Виктория Булитко отметила, что в видео-визитке была использована только одна фраза из контекста, которая зрителям дала понять, что ее коллеги по юмористическому шоу не поддерживают участие в танцевальном проекте. Также ей не понравилось, что была использована фотография из архива "Дизель Шоу", которая превращается из цветной в черно-белую, а потом трескается.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (Видео: YouTube/Танцы со звездами)

"Я много говорила о том, как ребята меня поддерживают, шлют смс. Но почему-то из контекста взяли только одну фразу. Более того, взяли нашу, семейную, фотографию, которая из цветной превратилась в черно-белую и треснула. Перевернули все так, будто у нас конфликты. Такого нет. Зачем такое делать? Меня это огорчает. Точно также это огорчило ребят, которые смотрели шоу по телевизору и отправляли за меня смс", - сказала Булитко.

Артистку также поддержал шеф-редактор "Дизель Шоу" Алексей Бланарь. Он написал пост на своей странице в Facebook, где назвал использование фотографии и спецэффектов – подлостью и кощунством.

"В дневнике Виктории Булитко по слову грубо была смонтирована фраза о том, что ее не любят в "Дизель Шоу" и не поддерживают. А потом показана фотография актеров нашего шоу, которая на глазах из цветной превращается в ч/б и трескается. После трагедии годичной давности это выглядит подло и кощунственно", - написал Бланарь.

Танцы со звездами: на проекте назревает скандал с одной из участниц (видео)Скриншот поста

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