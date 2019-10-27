Танці з зірками 2019: результати шоу 27 жовтня (фото, відео)

10 випуск шоу Танці з зірками 2019 відбувся 27 жовтня (фото: facebook.com/tanci1plus1)

10 випуск шоу Танці з зірками 2019 покинула пара Даніель Салем і Юлія Сахневич

Танці з зірками 2019 27 жовтня покинула пара Даніель Салем і Юлія Сахневич. Цим учасникам танцювального телешоу на каналі 1+1 в 10 випуску глядачі віддали найменше своїх голосів.

А ось за оцінками суддів у десятому прямому ефірі лідером турнірної таблиці стала пара Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров. Останнє місце Влад Яма, Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Франциско Гомес присудили Володимиру Остапупчуку, який танцював з Ілоною Цвяховий.

Результати випуску 10 Танців з зірками 2019 за оцінками суддів

Номер відкриття – Танці з зірками 2019 10 випуск (відео: YouTube/ Танці з зірками)

Містичний десятий ефір шоу Танці з зірками 2019 розпочався з виступу Володимира Остапчука та Ілони Гвоздєвої, які танцювали самбу.

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Далі свій номер суддям і телеглядачам показали Даніель Салем і Юлія Сахневич.

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Після цього свій виступ продемонстрували Вікторія Булетко і Дмитро Дікусар.

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Ксенія Мішина та Євген Кот станцювали сексуальну румбу.

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Олексій Яровенко разом з Оленою Шоптенко показали свій яскравий вампірський танець.

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров продовжили дивувати телеглядачів проекту Танці з зірками 2019.

Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Олена Кравець вирішила здивувати всіх хіп-хопом у танці з Максимом Леоновим.