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Терпіти не можу: Фреймут зробила заяву про участь у "Танцях з зірками"

Неділя 20 вересня 2020 16:27
Терпіти не можу: Фреймут зробила заяву про участь у "Танцях з зірками"
Ольга Фреймут та Ілля Падзіна (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Світлана Мащенко

Ольга Фреймут скептично висловилася про участь в "Танцях з зірками"

Ольга Фреймут зробила гучну заяву щодо участі в "Танцях з зірками". Телеведуча минулої неділі 13 вересня вперше з часу перенесеного коронавірусу вийшла на паркет. Однак самба зірки у парі з Іллею Падзіною викликала великий скепсис у суддів.

Тепер же телеведуча у своєму Instagram вирішила розставити крапки над "і", заявивши, що танцювати вона взагалі-то не збиралася.

"Танцювати я не збиралася. Терпіти не можу брати участь у конкурсах, де мене мають оцінювати за якимись стандартами, суб’єктивно. Завжди важливо влаштовувати саму себе", - написала ведуча.

Однак подруга Ольги Яна Заєць, що танцює в парі з Тарасом Цимбалюком, наполягла.

"Ми готувалися тричі на тиждень, Яна доводила до пуття моє тіло. Як я рада, що наполегливість колежанки допомогла наважитися", - додала Ольга і призначила зустріч прихильникам на паркеті.

Терпіти не можу: Фреймут зробила заяву про участь у &quot;Танцях з зірками&quot;

Яна Заєць та Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, що Ольга Фреймут на минулому ефірі влаштувала словесну перепалку з суддею Катериною Кухар. Тоді Фреймут навіть побажала балерині, що розкритикувала ноги телеведучої, сходити до церкви на покаяння, замість судити всіх і поливати брудом.

Раніше ми писали також, що суддя "Танців з зірками" перекрила міст під Києвом.

До слова, ми робили підбірку зірок, які закрутили роман на паркеті "Танців з зірками". Дехто з них навіть одружився і виховує дітей.

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