Танці з зірками 2019: Різатдінова у "зловісному" образі підкорила глядачів

Ганна Різатдінова не перестає дивувати глядачів і суддів Танців з зірками 2019
У шоу Танці з зірками 2019 Ганна Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров знову наробили шуму. У прямому ефірі 29 вересня Ганна та Олександр перевтілилися у героїв популярного серіалу "Сімейка Адамсів".
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на Танцях із зірками 2019 (відео: YouTube/Танці з зірками)
До чого б це? Справа в тому, що тема шостого випуску Танців з зірками 2019 - "Вечір кінофільмів". Сьогодні зіркові учасники шоу відтворюють сцени з відомих кінострічок і перетворюються на своїх улюблених кумирів.
Ча-ча-ча Ризатдинової і Прохорова сподобалося не тільки глядачам, але і суддям шоу. Катерина Кухар навіть подарувала Ганні Ризатдиновій череп її "фамільної козулі Матільди".
Додамо, що на паркет з Анною та Олександром вийшли "невдахи" минулих випусків – Серьога і Надія Матвєєва.
Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров на Танцях з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
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