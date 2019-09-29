Танці з зірками 2019: Різатдінова у "зловісному" образі підкорила глядачів

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров на Танцях з зірками 2019 (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Ганна Різатдінова не перестає дивувати глядачів і суддів Танців з зірками 2019

У шоу Танці з зірками 2019 Ганна Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров знову наробили шуму. У прямому ефірі 29 вересня Ганна та Олександр перевтілилися у героїв популярного серіалу "Сімейка Адамсів".

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на Танцях із зірками 2019 (відео: YouTube/Танці з зірками)

До чого б це? Справа в тому, що тема шостого випуску Танців з зірками 2019 - "Вечір кінофільмів". Сьогодні зіркові учасники шоу відтворюють сцени з відомих кінострічок і перетворюються на своїх улюблених кумирів.

Ча-ча-ча Ризатдинової і Прохорова сподобалося не тільки глядачам, але і суддям шоу. Катерина Кухар навіть подарувала Ганні Ризатдиновій череп її "фамільної козулі Матільди".

Додамо, що на паркет з Анною та Олександром вийшли "невдахи" минулих випусків – Серьога і Надія Матвєєва.

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров на Танцях з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Супер! Сьогодні просто супер! Я навіть рота розкрила, коли Яма почав свою промову. А потім виявилося, він почав з жарту. Різатдінова сьогодні супер!

Аня сама сильна учасниця всіх випуски Танців. Пластика на висоті, підтримки, постановка ... Ну дуже круто!

Це найкраща пара в цьому сезоні, вони молодці!

Це чудово! Які ноги! Краще немає в проекті;

Шикарно! Втім, як завжди!

Мені дуже сподобалося;

кращий номер.

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