Учасниця Танців з зірками Різатдінова відверто розповіла про сім'ю і сина

Фото: Ганна Різатдінова (oligarh.media)

Ганна Різатдінова поділилася подробицями особистого життя

Учасниця Танців з зірками 2019 і знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла, як виховує свого сина, а також про те, як їй вдалося повернутися у форму після пологів. Про це вона розповіла в інтерв'ю "1+1".

За словами спортсменки, під час вагітності вона набрала 15 кілограмів, після пологів скинути вагу швидко не вдавалося, в цьому їй допоміг спорт і йога. Ганна повернулася в колишню форму тільки через три місяці. Учасниця "танців" також підкреслила, що вона весь час в русі, це допомагає їй бути стрункою і підтягнутою.

Фото: Ганна Різатдінова (oligarh.media)

"Як і раніше, я люблю спорт. Однак тепер на першому місці - сім'я. Я проводжу майстер-класи з художньої гімнастики в різних країнах світу. Працювати з дітьми, ділитися своїм досвідом, підтримувати маленьких спортсменів на їх непростому шляху - все це приносить мені неймовірне задоволення", - зізналася Анна.

Різатдінова зазначила, що кайфує від часу, який вона проводить з маленьким сином Романом, але встановлює порядки вона, так її саму привчили з дитинства.

"Я дотримуюся певного розпорядку дня, і мій син - теж. Режим сну, правильне харчування, зайнятість ... Саме в такому ритмі малюк росте здоровим і спокійним", - сказала гімнастка.

Анна повідомила, що по догляду за сином їй допомагає мама.

"Моя мама залишається з ним, коли я на тренуванні. Проте весь вільний час і вихідні присвячую сину. Відчуваю, як він чекає мого повернення з тренування. Зізнаюся, ми навіть займаємося йогою разом!" - підсумувала гімнастка.