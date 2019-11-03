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Танцы со звездами 2019: результаты шоу 3 ноября (фото, видео)

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 23:59
Танцы со звездами 2019: результаты шоу 3 ноября (фото, видео)
11 выпуск шоу Танцы со звездами 2019 состоялся 3 ноября (фото: facebook.com/tanci1plus1)

11 выпуск шоу Танцы со звездами 2019 покинула пара Алексей Яровенко и Елена Шоптенко

Танцы со звездами 2019 3 ноября покинула пара Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Этим участникам популярного танцевального телешоу на канале 1+1 в 11 выпуске зрители отдали меньше всего голосов.

По оценкам судей, в одиннадцатом прямом эфире лидером турнирной таблицы стала пара Ксения Мишина и Женя Кот. Последнее место Влад Яма, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Франциско Гомес отдали Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару.

Танцы со звездами 2019: результаты шоу 3 ноября (фото, видео)

Результаты 11 выпуска Танцев со звездами 2019 по оценкам судей

Номер открытие – Танцы со звездами 2019 11 выпуск (видео: YouTube/Танці з зірками)

Одиннадцатый эфир проекта Танцы со звездами 2019 начался с выступления Алексея Яровенко, Елены Шоптенко и Павла Вишнякова, которые в прямом эфире исполнили танец пасодобль.

Танцы со звездами 2019: результаты шоу 3 ноября (фото, видео)

Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Далее свой номер представили Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар и Руслан Сеничкин, которые танцевали самбу.

Танцы со звездами 2019: результаты шоу 3 ноября (фото, видео)

Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

После этого свой танец показали Ксения Мишина, Евгений Кот и Мишель Андраде. Они исполнили танго под саундтрек из фильма "Запах женщины". За свое выступление танцевальная пара получила от всех судей самый высший бал.

Танцы со звездами 2019: результаты шоу 3 ноября (фото, видео)

Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Владимир Остапчук, Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин в эфире шоу Танцы со звездами 2019 исполнили диско под песню "Pineda - Raining Men".

Танцы со звездами 2019: результаты шоу 3 ноября (фото, видео)

Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров танцевали ча-ча-ча вместе с самым техничным участником прошлого сезона Иракли Макацария.

Танцы со звездами 2019: результаты шоу 3 ноября (фото, видео)

Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

После этого Елена Кравец танцевала зажигательную сальсу вместе с Максимом Леоновым и Юрием Ткачем.

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