Танцы со звездами 2019: результаты шоу 3 ноября (фото, видео)

11 выпуск шоу Танцы со звездами 2019 покинула пара Алексей Яровенко и Елена Шоптенко
Танцы со звездами 2019 3 ноября покинула пара Алексей Яровенко и Елена Шоптенко. Этим участникам популярного танцевального телешоу на канале 1+1 в 11 выпуске зрители отдали меньше всего голосов.
По оценкам судей, в одиннадцатом прямом эфире лидером турнирной таблицы стала пара Ксения Мишина и Женя Кот. Последнее место Влад Яма, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Франциско Гомес отдали Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару.
Результаты 11 выпуска Танцев со звездами 2019 по оценкам судей
Номер открытие – Танцы со звездами 2019 11 выпуск (видео: YouTube/Танці з зірками)
Одиннадцатый эфир проекта Танцы со звездами 2019 начался с выступления Алексея Яровенко, Елены Шоптенко и Павла Вишнякова, которые в прямом эфире исполнили танец пасодобль.
Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Далее свой номер представили Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар и Руслан Сеничкин, которые танцевали самбу.
Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
После этого свой танец показали Ксения Мишина, Евгений Кот и Мишель Андраде. Они исполнили танго под саундтрек из фильма "Запах женщины". За свое выступление танцевальная пара получила от всех судей самый высший бал.
Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Владимир Остапчук, Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин в эфире шоу Танцы со звездами 2019 исполнили диско под песню "Pineda - Raining Men".
Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров танцевали ча-ча-ча вместе с самым техничным участником прошлого сезона Иракли Макацария.
Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
После этого Елена Кравец танцевала зажигательную сальсу вместе с Максимом Леоновым и Юрием Ткачем.