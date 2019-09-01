Різатдінова потрапила в клініку перед Танцями з зірками: що сталося

Танці з зірками 2019 – Різатдінова потрапила в лікарню (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка скаржиться на сильний біль у ребрах

Чемпіонка світу з гімнастики Анна Різатдінова потрапила в лікарню перед ефіром легендарного шоу "Танці з зірками". Учасниця проекту розповіла, що після тренування відчула сильний біль у ребрах. Вона поділилася відео з лікарні зі своїми передплатниками в Instagram.

Як розповіла сама Різатдінова, після тренування вона відправилася в клініку на обстеження.

"Сьогодні вранці був прогін в павільйоні, відразу після якого я відчула сильний біль у ребрах. Зараз перебуваю в клініці і чекаю результату рентгена. Дуже сильно сподіваюся, що завтра ми зможемо вийти на паркет, тому що номер вийшов дуже м'який. Головне, щоб мій фізичний стан дозволив мені вийти завтра на Танці з зірками", - розповіла Різатдінова в опублікованих Instagram-історіях.

Танці з зірками 2019 – Різатдінова потрапила в лікарню (скріншот: instagram.com/anna_rizatdinova)

Варто нагадати, що другий ефір танцювального шоу "Танці з зірками" починається вже сьогодні, 1 вересня о 21:00 на телеканалі "1+1". Анна Різатдінова повинна вийти на паркет з Олександром Прохоровим. Чи готова гімнастка вийти на сцену, незважаючи на біль у ребрах – дізнаєтеся в прямому ефірі шоу.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розсекретила своїх фаворитів на Танцях з зірками 2019.

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