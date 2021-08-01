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Дорофєєва приголомшила страшною новиною і просить про допомогу: "Ми всі молимося"

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Київ, Неділя 01 серпня 2021 15:36
Дорофєєва приголомшила страшною новиною і просить про допомогу: "Ми всі молимося" Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Роман Мирончук

Надя Дорофєєва приголомшила своїх шанувальників новиною про те, що невідомий чоловік побив одного з її танцюристів. Інцидент стався в центрі Києва вночі 31 липня, коли хлопець виходив з клубу "Ліфт", який знаходиться біля станції метро "Олімпійська".

Про це популярна українська співачка розповіла в Instagram.

"Хлопці, сьогодні вночі ця тварина, яка далі в каруселі на відео - побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу "Ліфт", спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об огорожу і ще один удар слідом!" - написала співачка.

Після побиття у хлопця стався крововилив у мозок. Лікарі зробили трепанацію черепа і ввели його в медикаментозну кому.

За фактом побиття написано заяву в поліцію. Також є свідки цього інциденту.

"Найважливіше зараз, щоб Женя поправився, ми всі про це молимося !!! І знайти людину, яка на нього напала! Можливо, хтось бачив його або впізнає на відео ... Це дуже допоможе!" - зазначила Дорофєєва.

Нагадаємо, в Черкасах байкери побили молоду пару і розгромили їх авто. Дівчину тягли за волосся по землі і вдарили по обличчю. На її хлопця накинулись відразу кілька чоловіків.

Ми також писали про те, що у Вінниці натовп підлітків побила 18-річного скейтера. Після цього троє нападників записали відео з вибаченнями.

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Київ Надя Дорофеєва
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