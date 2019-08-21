Українська поп-зірка отримала серйозну травму: співачці заборонили рухатись

TAYANNA травмувалася перед концертом (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA отримала серйозну травму перед самісіньким концертом

Популярна співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) отримала травму за день до "Музичної платформи", де вона повинна була виступати. Відтак концерт артистки був під загрозою, повідомляє канал "Україна".

Відомо, що через заборону лікаря TAYANNA навіть могла не приїхати до Львова, де відбувався співочий захід. Тому прихильникам української поп-зірки довелося понервувати.

"Декілька днів тому я отримала травму. Оскільки часу поїхати до лікарні зробити рентген ще не було, попередньо лікар сказав, що схоже на вивих ребра. Заборонив мені активно рухатись, але професія вимагає іншого", - зізнається TAYANNA.

Співачка TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Та не зважаючи на сильний біль, співачка все ж таки виконала свої хіти на святковому концерті. При цьому, кажуть фанати артистки, виглядала їхня улюблениця неперевершено. Та ще і на височенних підборах!

"Це витримка!" - коментує співачка.

Співачка TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Нагадаємо, що не так давно TAYANNA презентувала свій новий сингл "Мурашки", який уже заполонив українські чарти і серця меломанів.