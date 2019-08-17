Танці з зірками 2019: названі всі знаменитості, які візьмуть участь у проекті

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Стали відомі імена всіх зоряних учасників шоу

Новий сезон популярного шоу "Танці з зірками" розпочнеться вже зовсім скоро – 25 серпня. В цьому році відбудуться невеликі зміни в складі журі. Так, місце MONATIK займе відомий британський хореограф Франсиско Гомес, який вже був суддею на іншому українському проекті "Танцюють всі".

Організатори "Танці з зірками" назвали імена всіх знаменитостей, які будуть на шоу. Серед них є співаки, актори, телеведучі і є навіть одна спортсменка.

Володимир Остапчук

Український телеведучий і шоумен відомий глядачам, як ведучий "Євробачення-2017", але і таки програм, як "Ікона стилю", "Інспектор. Міста", "Король десертів", "Великі танці", "Мінус один".

Вікторія Булітко

Актриса "Дизель шоу" також візьме участь у проекті "Танці з зірками". Телеглядачі могли її запам'ятати за проектом "На трьох".

Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)

Михайло Кукуюк

Відомий український актор знімався в таких фільмах, як "Фабрика щастя", "Тільки любов", "Домашній арешт", "Свінг", "Казка про гроші".

Надія Матвєєва

Популярна українська телеведуча Надія Матвєєва прославилася завдяки програмам "Все буде добре" і "Все буде смачно".

Олексій Яровенко

Брати участь у танцювальному шоу також буде український актор, який знявся в таких відомих серіалах і фільмах, як "Кріпостна"., "Колишні", "Жити заради любові", "Хороший хлопець", "Мухтар".

Мішина Ксенія

У проекті візьме участь і актриса популярного українського серіалу "Кріпостна".

Людмила Барбір

Українська телеведуча "Сніданок з 1+1" також вирішила взяти участь у новому сезоні проекту. Варто зазначити, що у неї є досвід зйомок у кіно: "За все тобі дякую", "Мухтар", "Дві сторони однієї Анни", "Жіночий доктор", "1+1 вдома".

Людмила Барбір (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

MARUV

Відома українська співачка також візьме участь в "Танці з зірками". Славу співачці принесли такі пісні, як Drunk Groove і Siren Song.

Даніель Салем

Новий ведучий "Одруження наосліп" вирішив спробувати свої сили в проекті. Телеведучий знімався в таких програмах, як "Красень Даніель", "Любов на виживання", "Хулігани".

Серьога

Білоруський репер, який прославився хітом "Чорний бумер", також візьме участь у танцювальному шоу.

Анна Різатдінова

Українська призерка олімпійських ігор з художньої гімнастики з'явиться в програмі "Танці з зірками".

Олена Кравець

Актриса студії "Квартал 95" не змогла обійти стороною танцювальний проект і вирішила стати його учасницею.

Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

TAYANNA

Українська співачка і телеведуча завжди мріяла потрапити на "Танці з зірками" і ось її мрія збулася.

Дзідзьо

Музикант і актор Дзідзьо (Михайло Хома) також візьме участь в "Танці з зірками".

Нагадаємо, що TAYANNA приголомшила спокусливим танцем на репетиції Танці з зірками 2019.

Раніше повідомлялося про те, що MARUV розсекретила пристрасну мрію.