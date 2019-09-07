Нова ведуча та українські хіти: чим здивує третій випуск Танців з зірками

Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Новий випуск Танців з зірками здивує глядачів неочікуваними перевтіленнями та одкровеннями зіркових учасників

У третьому випуску нового сезону Танців з зірками учаники будуть виконувати свої номери під музику українських виконавців. А зірковою ведучою нового випуску стане переможниця першого сезону оновлених "Танців" - Наталя Могилевська. Які ще сюрпризи приготували творці шоу - у матеріалі Styler.

Так, телеведучий Олександр Остапчук змінить своє гуморичтичне амплуа на більш серйозне - разом з партнеркою Ілоною Гвоздьовою він виконає фокстрот під композицію Сергія Бабкіна "Пробач".

Крім того, шоумен розповість, чому не переїздить до Канади, де живе уся його родина.

А пристрасний Даніель Салем, який покаже голий торс в новій постановці, зізнається, що в житті він незвичайно скромний, незважаючи на яскраву зовнішність і увагу жінок до нього.

"Показати голий торс - ніби поголитися наголо, ніби відкрити щось інтимне, і це дуже незвично для мене", - каже Даніель про свій новий номер.

Учасники Танців з зірками Ксенія Мішина і Женя Кот (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Актор Олексій Яровенко і відомий хореограф Олена Шоптенко виконають чуттєву румбу під дует Тіни Кароль та "Бумбоксу". Темою їхнього випуску стане кохання на відстані.

А за історією кохання, яку виконають на паркеті Ксенія Мішина і Женя Кот буде спостерігати вся країна, оскільки участникам "Танців" приписують роман і поза шоу.

Актор Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна виконають ліричний хіп-хоп під суперхіт цього літа "Охрана отмєна", який для них заспіває Jerry Heil.

Гімнастка Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров виконають зворушливий вальс під чуттєву композицію "Тримай" Христини Соловій.

Новою зірковою ведучою третього випуску стане переможниця першого сезону оновлених Танців з зірками Наталя Могилевська.

До слова, Олена Кравець заради номера "Танців з зірками" кардинально змінила зачіску.

Раніше ми писали, що секс-символ Танців з зірками, ресторатор Даніель Салем вразив зізнанням про те, через які терни йому довелося пройти на шляху до слави.