Танці з зірками: Вікторія Булітко розповіла всю правду про "роман" з Дікусаром

Танці з зірками 2019 (Дмитро Дікусар та Вікторія Булітко, прес-служба каналу 1+1)

Учасниця Танців з зірками зробила відверте зізнання

Учасниця третього сезону оновлених Танців з зірками Вікторія Булітко розставила всі крапки над "і" в чутках про її роман зі своїм партнером і екс-чоловіком Ірини Білик Дмитром Дікусаром.

Зірці "Дизель-шоу" і хореографу почали приписувати роман після їх спільної поїздки в Грузію, а також після пристрастей, які вони показують на паркеті танцювального проекту.

Булітко розповіла, що її серце зараз не вільно, але належить воно не Дікусару. А з Дмитром у них роман тільки на паркеті.

"У нас є роман, але тільки на паркеті", - розповіла гумористка у програмі "Зоряний шлях".

Варто відзначити, що ім'я свого обранця Вікторія так і не назвала.

"Так, я, так би мовити, не самотня. Можуть розслабитися. Навіть Дікусар", - заявила актриса.

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар (відео: YouTube/Танці з зірками)