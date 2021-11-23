Таку "містичну" 100-гривневу купюру можна продати за 5 тисяч: перевірте ваші гаманці

В Україні купюру номіналом у 100 гривень можна продати за чималу суму - 5 тисяч гривень. І справа вся в унікальному "містичному" номері банкноти.

Такий незвичайний лот з'явився на сайті , де можна виставити на продаж різні предмети старовини.

Кожна купюра, яку друкують для грошового обороту має свій код: серію і номер. А на цих 100 гривнях він складається з шісток: YX 6666666.

Продавець просить з Вінницької області просить за такі гроші в 50 разів більше.

Фото: 100 гривень за 5 тисяч (violity.com)

Справжні боністи - колекціонери купюр - завжди перевіряють свої гаманці. Хто знає, який скарб там може бути прихований.

За банкноти з унікальними номерами дають великі гроші

Незвичайний номер купюри - знахідка для колекціонера. До прикладу, це можуть цифри в порядку зростання або убування - від одного до десяти.

Або ж повторення цифр, як у випадку описаному вище.

А гроші, на яких цифри читаються однаково зліва і справа боністи називають "радарами" і коштують вони чимало.