Таку "містичну" 100-гривневу купюру можна продати за 5 тисяч: перевірте ваші гаманці
В Україні купюру номіналом у 100 гривень можна продати за чималу суму - 5 тисяч гривень. І справа вся в унікальному "містичному" номері банкноти.
Такий незвичайний лот з'явився на сайті, де можна виставити на продаж різні предмети старовини.
Кожна купюра, яку друкують для грошового обороту має свій код: серію і номер. А на цих 100 гривнях він складається з шісток: YX 6666666.
Продавець просить з Вінницької області просить за такі гроші в 50 разів більше.
Фото: 100 гривень за 5 тисяч (violity.com)
Справжні боністи - колекціонери купюр - завжди перевіряють свої гаманці. Хто знає, який скарб там може бути прихований.
За банкноти з унікальними номерами дають великі гроші
Незвичайний номер купюри - знахідка для колекціонера. До прикладу, це можуть цифри в порядку зростання або убування - від одного до десяти.
Або ж повторення цифр, як у випадку описаному вище.
А гроші, на яких цифри читаються однаково зліва і справа боністи називають "радарами" і коштують вони чимало.
Раніше ми писали про 2 гривні, за які можна виручити цілих 10 тисяч. З'ясувалося, чим же унікальні такі гроші.
Також в Україні продають сервіз з бабусиного серванта за 20 тисяч гривень.