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Якщо у вас є такі 2 гривні, ви - багатій: за них дають 10 тисяч

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Неділя 24 жовтня 2021 14:11
Якщо у вас є такі 2 гривні, ви - багатій: за них дають 10 тисяч Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні за двогривневу купюру просять майже 10000 тисяч у національній валюті. Серед боністів - колекціонерів банкнот - ці дві гривні мають особливу цінність

У чому її унікальність - читайте нижче в матеріалі Styler.

Так, на платформі продажів OLX нещодавно з'явилося оголошення про продаж купюри, номіналом у дві гривні, 2005 року випуску.

Справа в унікальному номері банкноти, а саме цифрах на її зворотному боці - АЛ 9888888.

Символічно, що продавець просить за банкноту суму, схожу на її номер - 9888 грн, тобто майже десять тисяч.

Якщо у вас є такі 2 гривні, ви - багатій: за них дають 10 тисячЯкщо у вас є такі 2 гривні, ви - багатій: за них дають 10 тисяч

Скрін: 2 гривні майже за 10 тисяч

Купюри з унікальними номерами коштують дуже дорого

Серед боністів особливу групу складають мисливці за номерами купюр. Вони не шкодують коштів, щоб отримати в колекцію купюри з номером від одного до десяти. Других же хвилюють тільки ті банкноти, де є повторення цифр, наприклад п'ятірок або шісток.

До слова, номери на банкнотах, які однаково читаються справа наліво і навпаки, колекціонери всього світу називають "радарами". Коштують купюри з такими номерами в два-три рази дорожче звичайних.

Раніше ми писали також про 1 гривню, яку можна продати за 1000 доларів.

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