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За такий сервіз в Україні дають 20 тисяч: загляніть в сервант, можливо, ви - багач

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Середа 03 листопада 2021 12:19
За такий сервіз в Україні дають 20 тисяч: загляніть в сервант, можливо, ви - багач Ілюстративне фото: в Україні можна продати антикварний посуд з серванта (freepik )
Автор: Світлана Мащенко

В Україні можна з успіхом продати антикварний посуд, виручивши за неї чималі гроші. Цікаво, що подібні сервізи вироблялися в тому числі на території нашої країни і можуть припадати пилом в бабусиному серванті, чекаючи свого "зоряного часу".

Одне з таких оголошень з'явилося на платформі продажів для приватних осіб OLX.

"Продам набір антикварного посуду фабрики М. С. Кузнєцова. Весь посуд у відмінному стані. Посуд зберігався довгий час в сім'ї. Можливий продаж поштучно", - йдеться в оголошенні.

За весь сервіз продавець просить 20 тисяч гривень. Скільки одиниць в ньому представлено - не говориться, але на деяких є відколи та інші дефекти.

Дивіться нижче, як виглядає легендарний посуд Кузнєцова. Його можна розпізнати по печатках на денці.

За такий сервіз в Україні дають 20 тисяч: загляніть в сервант, можливо, ви - багачЗа такий сервіз в Україні дають 20 тисяч: загляніть в сервант, можливо, ви - багачЗа такий сервіз в Україні дають 20 тисяч: загляніть в сервант, можливо, ви - багачЗа такий сервіз в Україні дають 20 тисяч: загляніть в сервант, можливо, ви - багачЗа такий сервіз в Україні дають 20 тисяч: загляніть в сервант, можливо, ви - багачЗа такий сервіз в Україні дають 20 тисяч: загляніть в сервант, можливо, ви - багач

Для довідки:

Матвій Сидорович Кузнєцов, в кінці XIX - початку XX століття був фарфорофаянсовим королем тодішньої імперії.

Один з його заводів був заснований в Харкові в 1887 році на території села Буда - Будянський фаянсовий завод, де крім фаянсу вироблявся і якісний фарфор.

Продукція "порцелянової імперії Кузнєцових" відрізнялася високою якістю і свого часу була відзначена великими золотими медалями на виставках в Парижі, Реймсі та інших містах.

Нагадаємо, що 2 листопада легендарна фабрика, заснована в 1887 році підприємцем Матвієм Кузнєцовим, була знесена потужним вибухом.

Раніше ми писали також, що в Україні за 2 гривні можна виручити 10 тисяч гривень.

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