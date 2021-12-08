За таку дитячу машинку, куплену за 2,50, зараз дають 56 тисяч: передивіться ваші іграшки
Дитячу машинку, за яку в радянські часи просили 2 рублі 50 копійок, тепер можна продати за 56 тисяч гривень.
Такий цікавий лот з'явився на сайті, що торгує різного роду антикваріатом.
Йдеться про машинку "Запорожець Молоковоз", яку виробляли в СРСР у 1950-х роках.
Власник раритетної іграшки каже, що це оригінальний екземпляр.
"Рідкісна іграшка. Без втручань. Не фарбована, прикрасить будь-яку колекцію", - підписаний лот.
Спереду на капоті автомобіля викарбувано слово "Запорожець", а на цистерні - напис "Молоко".
Фото: Запорожець Молоковоз 50-х років (violity.com)
Знаходиться машинка в Донецькій області і просять за неї 56 тисяч гривень (трохи більше 2 тисяч доларів).
Машинка виготовлена з металу, а покришки на колесах - гумові.
На задній частині цистерни можна розглянути номер автомобіля, а також ціну: "2 руб. 50 коп."
Фото: таку іграшку колись купили за 2,50 (violity.com)
Цікаво, що на цьому ж сайті Молоковоз, щоправда, відновлений вже продали майже за 20 тисяч гривень.
Скрін: схожий молоковоз вже продали за 20 тисяч (violity.com)
Раніше ми писали також, що дитячу машинку, зроблену в Україні, продають за 200 тисяч.
Також сервіз, який може завалятися в "бабусиному серванті", продають за 20 тисяч гривень.