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За таку дитячу машинку, куплену за 2,50, зараз дають 56 тисяч: передивіться ваші іграшки

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Середа 08 грудня 2021 14:23
За таку дитячу машинку, куплену за 2,50, зараз дають 56 тисяч: передивіться ваші іграшки Колаж РБК-Україна: в Україні продають дитячу машинку за величезні гроші
Автор: Світлана Мащенко

Дитячу машинку, за яку в радянські часи просили 2 рублі 50 копійок, тепер можна продати за 56 тисяч гривень.

Такий цікавий лот з'явився на сайті, що торгує різного роду антикваріатом.

Йдеться про машинку "Запорожець Молоковоз", яку виробляли в СРСР у 1950-х роках.

Власник раритетної іграшки каже, що це оригінальний екземпляр.

"Рідкісна іграшка. Без втручань. Не фарбована, прикрасить будь-яку колекцію", - підписаний лот.

Спереду на капоті автомобіля викарбувано слово "Запорожець", а на цистерні - напис "Молоко".

За таку дитячу машинку, куплену за 2,50, зараз дають 56 тисяч: передивіться ваші іграшкиЗа таку дитячу машинку, куплену за 2,50, зараз дають 56 тисяч: передивіться ваші іграшки

Фото: Запорожець Молоковоз 50-х років (violity.com)

Знаходиться машинка в Донецькій області і просять за неї 56 тисяч гривень (трохи більше 2 тисяч доларів).

Машинка виготовлена з металу, а покришки на колесах - гумові.

На задній частині цистерни можна розглянути номер автомобіля, а також ціну: "2 руб. 50 коп."

За таку дитячу машинку, куплену за 2,50, зараз дають 56 тисяч: передивіться ваші іграшки

Фото: таку іграшку колись купили за 2,50 (violity.com)

Цікаво, що на цьому ж сайті Молоковоз, щоправда, відновлений вже продали майже за 20 тисяч гривень.

За таку дитячу машинку, куплену за 2,50, зараз дають 56 тисяч: передивіться ваші іграшки

Скрін: схожий молоковоз вже продали за 20 тисяч (violity.com)

Раніше ми писали також, що дитячу машинку, зроблену в Україні, продають за 200 тисяч.

Також сервіз, який може завалятися в "бабусиному серванті", продають за 20 тисяч гривень.

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