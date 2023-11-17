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Такого вы еще не ели: простой рецепт приготовить дерунов с квашеной капустой

Пятница 17 ноября 2023 18:08
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Такого вы еще не ели: простой рецепт приготовить дерунов с квашеной капустой Деруны с квашеной капустой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Любимым блюдом многих являются деруны. Все привыкли готовить их исключительно из картофеля. Однако дерну можно приготовить по-новому, а именно добавить квашеную капусту.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Что понадобится

Деруны, сделанные с добавлением квашеной капусты, могут являться небанальным решением на завтрак. Они получатся хрустящие и аппетитные.

Для приготовления такого необычного блюда понадобятся следующие ингредиенты:

  • квашеная капуста - 250 г
  • картофель - 6 шт.
  • яйца куриные - 1 шт.
  • мука пшеничная - 3 ст л.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • соль - по своему вкусу
  • перец черный молотый - по своему вкусу
  • масло подсолнечное - 80 мл

Также к таким дерунам с квашеной капустой можно добавить мясо - например, свинину в томатном соусе, для полноценного приема пищи. Или наслаждайтесь дерунами со сметаной.

Способ приготовления

Квашеную капусту нужно хорошо отжать и измельчить.

После этого лук и картофель почистите и натрите на мелкую терку в миску. Добавьте квашеную капусту, яйцо, муку, соль, перец и перемешайте.

Выкладывайте массу столовой ложкой в сковороду с разогретым маслом и жарьте деруны с обеих сторон по 3-4 минуты.

Такого вы еще не ели: простой рецепт приготовить дерунов с квашеной капустойРецепт приготовления дерунов (фото: Freepik)

Добавим, что в приготовлении аппетитных, румяных дерунов главное - не медлить! Натертый картофель необходимо отжать, смешать с другими ингредиентами и быстро обжарить, ведь картофель от взаимодействия с воздухом окисляется и неизбежно темнеет.

Раньше мы сообщали, как на завтрак приготовить вкусные сладкие деруны.

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