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Отличный вариант для завтрака: как быстро приготовить вкусные сладкие деруны

Вторник 31 октября 2023 18:38
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Отличный вариант для завтрака: как быстро приготовить вкусные сладкие деруны Рецепт яблочных дерунов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Деруны - любимое блюдо многих. Все ели классическое блюдо с картофелем, но совсем необычными считаются хрустящие сладкие деруны с яблоками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Twins Kitchen.

На приготовление яблочных дерунов нужно всего 20 минут.

Список ингредиентов

Для приготовления понадобятся следующие продукты:

  • яблоки - 3 шт.
  • яйца куриные - 2 шт.
  • сахар - 2 ст. л
  • корица молотая - 1 ч. л
  • мускатный орех молотый - 1/2 ч. л
  • ваниль - 10 г
  • мука пшеничная - 3 ст. л
  • масло сливочное - по своему вкусу

Способ приготовления

Сначала нужно промыть яблоки, очистить и натереть в миску на среднюю терку. После этого добавьте к ним яйца, сахар, молотую корицу, молотый мускатный орех, ваниль и муку. Тщательно перемешайте все, чтобы хорошо соединились все ингредиенты.

Далее сковороду нужно смазать сливочным маслом. Яблочную массу выкладывайте столовой ложкой, придайте ей необходимую форму.

Обжаривайте деруны до золотистого цвета с обеих сторон.

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Ранее мы сообщали, как приготовить вкусные деруны из моркови.

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