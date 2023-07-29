Такого вы еще не пробовали. Очень вкусный рецепт кабачковой намазки для хлеба
В разгар сезона кабачков хочется экспериментировать с блюдами. Если вам надоели привычные рецепты, попробуйте приготовить намазку для хлеба. Поверьте, результатом вы будете довольны.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Anny Cooking в Instagram.
Кабачковая намазка с хрустящими брускеттами
"Сохраняйте рецепт густой намазки с кабачка. Готовится просто, а съедается быстро. Приготовление займет не более 1 часа", - отмечает кулинар.
Ингредиенты:
- 500 г кабачки (2 небольших)
- 1,5 лука
- 1-2 моркови
- 2 зубчика чеснока
- 1 плавленый сырок
- 1 ст. л. измельченного укропа
- соль, масло, перец, сухой чеснок
Как приготовить
Лук, чеснок, кабачок нарежьте, морковь натрите на терке. В кастрюле с толстым дном поджарьте до прозрачности на растительном масле лук, добавьте морковь, тушите 5 минут, затем добавьте кабачок, чеснок. Продолжайте тушить под крышкой еще 15 минут. Добавьте соль, перец, сухой чеснок и снимите с огня, охладите.
Нарежьте укроп и соедините охлажденное рагу в чаше блендера с сыром и нарезанным укропом, взбейте блендером до однородности.
На сковороде до золотистости поджарьте брускетты с 2-х сторон и подайте с намазкой. Приятного аппетита!
Раньше мы делились рецептом очень вкусной закуски из кабачка.
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