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Такого вы еще не пробовали. Очень вкусный рецепт кабачковой намазки для хлеба

Новина українською →
Суббота 29 июля 2023 08:20
Такого вы еще не пробовали. Очень вкусный рецепт кабачковой намазки для хлеба Как приготовить намазку на хлеб из кабачка (коллаж: Styler)
Автор: Styler

В разгар сезона кабачков хочется экспериментировать с блюдами. Если вам надоели привычные рецепты, попробуйте приготовить намазку для хлеба. Поверьте, результатом вы будете довольны.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Anny Cooking в Instagram.

Кабачковая намазка с хрустящими брускеттами

"Сохраняйте рецепт густой намазки с кабачка. Готовится просто, а съедается быстро. Приготовление займет не более 1 часа", - отмечает кулинар.

Ингредиенты:

  • 500 г кабачки (2 небольших)
  • 1,5 лука
  • 1-2 моркови
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 плавленый сырок
  • 1 ст. л. измельченного укропа
  • соль, масло, перец, сухой чеснок

Как приготовить

Лук, чеснок, кабачок нарежьте, морковь натрите на терке. В кастрюле с толстым дном поджарьте до прозрачности на растительном масле лук, добавьте морковь, тушите 5 минут, затем добавьте кабачок, чеснок. Продолжайте тушить под крышкой еще 15 минут. Добавьте соль, перец, сухой чеснок и снимите с огня, охладите.

Нарежьте укроп и соедините охлажденное рагу в чаше блендера с сыром и нарезанным укропом, взбейте блендером до однородности.

На сковороде до золотистости поджарьте брускетты с 2-х сторон и подайте с намазкой. Приятного аппетита!

Раньше мы делились рецептом очень вкусной закуски из кабачка.

Читайте также о том, как приготовить рулет из кабачка с овощной начинкой.

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