Самая вкусная и простая летняя закуска: рецепт кабачкового рулета с творогом и чесноком
Кабачок - один из ходовых ингредиентов летних блюд. Прекрасным вариантом для разнообразия вашего меню станет рулет с плавленым сыром, овощами и чесноком. Его готовить очень легко, и результатом вы будете довольны.
Рецептом поделилась фудблогер Victoria Cooking в Instagram.
Кабачковый рулет с творогом и чесноком
"Это самая вкусная и простая летняя закуска из кабачка", - пишет кулинар.
Ингредиенты:
- 300 г кабачков + 1/3 ч. л соли
- 2 яйца
- 2 ст. л муки с горкой
- 1 ст. л сметаны
- соль по вкусу
Начинка:
- 100 г плавленого сыра
- 40-50 г крем-сыра или сметаны
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец по вкусу
- зелень
- 1 перец
- 1 томат
Ингредиенты рассчитаны для приготовления коржа в форме размером 30х20 см.
Как приготовить
Кабачки натрите, посолите и оставьте на 10 мин., чтобы они пустили сок.
К яйцам добавить сметану, соль, перец по вкусу и взбейте вилкой до однородности.
Из кабачков отожмите сок, добавьте яичную смесь, перемешайте, добавьте муку и еще раз перемешайте.
Форму для выпечки застелите пергаментом, а его слегка смажьте растительным маслом, тогда выложите кабачковую смесь и хорошо разровняйте. Выпекайте при температуре 200 градусов примерно 25-30 мин.
Выньте лепешку из духовки и переложите на поверхность для охлаждения.
Для начинки на мелкой терке натрите сырок, добавьте измельченный чеснок, крем-сыр или сметану, зелень, соль, перец по вкусу и перемешайте. Перец нарежьте полосками, а томат ломтиками.
Смажьте кабачковый корж начинкой, выложите красный перец и томаты. Сверните в рулетик, плотно оберните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.
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