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Самая вкусная и простая летняя закуска: рецепт кабачкового рулета с творогом и чесноком

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Воскресенье 25 июня 2023 08:30
Самая вкусная и простая летняя закуска: рецепт кабачкового рулета с творогом и чесноком Как приготовить рулет из кабачка (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Кабачок - один из ходовых ингредиентов летних блюд. Прекрасным вариантом для разнообразия вашего меню станет рулет с плавленым сыром, овощами и чесноком. Его готовить очень легко, и результатом вы будете довольны.

Рецептом поделилась фудблогер Victoria Cooking в Instagram.

Кабачковый рулет с творогом и чесноком

"Это самая вкусная и простая летняя закуска из кабачка", - пишет кулинар.

Ингредиенты:

  • 300 г кабачков + 1/3 ч. л соли
  • 2 яйца
  • 2 ст. л муки с горкой
  • 1 ст. л сметаны
  • соль по вкусу

Начинка:

  • 100 г плавленого сыра
  • 40-50 г крем-сыра или сметаны
  • 2 зубчика чеснока
  • соль, перец по вкусу
  • зелень
  • 1 перец
  • 1 томат

Ингредиенты рассчитаны для приготовления коржа в форме размером 30х20 см.

Как приготовить

Кабачки натрите, посолите и оставьте на 10 мин., чтобы они пустили сок.

К яйцам добавить сметану, соль, перец по вкусу и взбейте вилкой до однородности.

Из кабачков отожмите сок, добавьте яичную смесь, перемешайте, добавьте муку и еще раз перемешайте.

Форму для выпечки застелите пергаментом, а его слегка смажьте растительным маслом, тогда выложите кабачковую смесь и хорошо разровняйте. Выпекайте при температуре 200 градусов примерно 25-30 мин.

Выньте лепешку из духовки и переложите на поверхность для охлаждения.

Для начинки на мелкой терке натрите сырок, добавьте измельченный чеснок, крем-сыр или сметану, зелень, соль, перец по вкусу и перемешайте. Перец нарежьте полосками, а томат ломтиками.

Смажьте кабачковый корж начинкой, выложите красный перец и томаты. Сверните в рулетик, плотно оберните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.

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