Самая вкусная и простая летняя закуска: рецепт кабачкового рулета с творогом и чесноком

Кабачок - один из ходовых ингредиентов летних блюд. Прекрасным вариантом для разнообразия вашего меню станет рулет с плавленым сыром, овощами и чесноком. Его готовить очень легко, и результатом вы будете довольны.

Кабачковый рулет с творогом и чесноком

"Это самая вкусная и простая летняя закуска из кабачка", - пишет кулинар.

Ингредиенты:

300 г кабачков + 1/3 ч. л соли

2 яйца

2 ст. л муки с горкой

1 ст. л сметаны

соль по вкусу

Начинка:

100 г плавленого сыра

40-50 г крем-сыра или сметаны

2 зубчика чеснока

соль, перец по вкусу

зелень

1 перец

1 томат

Ингредиенты рассчитаны для приготовления коржа в форме размером 30х20 см.

Как приготовить

Кабачки натрите, посолите и оставьте на 10 мин., чтобы они пустили сок.

К яйцам добавить сметану, соль, перец по вкусу и взбейте вилкой до однородности.

Из кабачков отожмите сок, добавьте яичную смесь, перемешайте, добавьте муку и еще раз перемешайте.

Форму для выпечки застелите пергаментом, а его слегка смажьте растительным маслом, тогда выложите кабачковую смесь и хорошо разровняйте. Выпекайте при температуре 200 градусов примерно 25-30 мин.

Выньте лепешку из духовки и переложите на поверхность для охлаждения.

Для начинки на мелкой терке натрите сырок, добавьте измельченный чеснок, крем-сыр или сметану, зелень, соль, перец по вкусу и перемешайте. Перец нарежьте полосками, а томат ломтиками.

Смажьте кабачковый корж начинкой, выложите красный перец и томаты. Сверните в рулетик, плотно оберните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа.