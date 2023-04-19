Самые простые куриные колбаски за 10 минут: вы точно перестанете есть магазинные

Сделать самые простые и быстрые куриные колбаски, которые отлично подойдут для завтрака, ужина или для пикника на природе, можно самостоятельно.

Как приготовить куриные колбаски буквально за 10 минут - читайте в рецепте ниже.

Вам понадобится:

Куриное филе - 300 г

Лук - 1шт.

Молоко - 3 ст. ложки

Сметана - 2 ст. ложки

Соль, перец - по вкусу

Копченая паприка - 1 ч. ложка

Прованские травы - ½ ч. ложки

Растительное масло - для обжарки

Соусы - для подачи

Как приготовить куриные колбаски

Куриное филе разрежьте на кусочки и поместите в блендер, добавьте лук и молоко. Перебейте до состояния паштета. Выложите фарш в миску, добавьте специи и 2 столовых ложки сметаны. Вымешайте.

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Поместите фарш в кондитерский мешок. Можно использовать обычный пакет с отрезанным кончиком или бутылку. Выдавливайте фарш в форме колбасок на предварительно разогретую сковороду.

Обжарьте колбаски с двух сторон до золотистого цвета и выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

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Колбаски можно подавать с гарниром или с любым соусом - по вашему вкусу.

А вот еще один рецепт таких колбасок от кулинарного блогера Людмилы Онищук.