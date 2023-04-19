Самые простые куриные колбаски за 10 минут: вы точно перестанете есть магазинные
Сделать самые простые и быстрые куриные колбаски, которые отлично подойдут для завтрака, ужина или для пикника на природе, можно самостоятельно.
Как приготовить куриные колбаски буквально за 10 минут - читайте в рецепте ниже.
Вам понадобится:
- Куриное филе - 300 г
- Лук - 1шт.
- Молоко - 3 ст. ложки
- Сметана - 2 ст. ложки
- Соль, перец - по вкусу
- Копченая паприка - 1 ч. ложка
- Прованские травы - ½ ч. ложки
- Растительное масло - для обжарки
- Соусы - для подачи
Как приготовить куриные колбаски
Куриное филе разрежьте на кусочки и поместите в блендер, добавьте лук и молоко. Перебейте до состояния паштета. Выложите фарш в миску, добавьте специи и 2 столовых ложки сметаны. Вымешайте.
Скриншот
Поместите фарш в кондитерский мешок. Можно использовать обычный пакет с отрезанным кончиком или бутылку. Выдавливайте фарш в форме колбасок на предварительно разогретую сковороду.
Обжарьте колбаски с двух сторон до золотистого цвета и выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Скриншот
Колбаски можно подавать с гарниром или с любым соусом - по вашему вкусу.
А вот еще один рецепт таких колбасок от кулинарного блогера Людмилы Онищук.
Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить старинное закарпатское блюдо "Попригаш".
А еще рассказывали о том, как сделать самые вкусные чипсы дома, и они не будут вредить фигуре.