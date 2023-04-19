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Самые простые куриные колбаски за 10 минут: вы точно перестанете есть магазинные

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Среда 19 апреля 2023 08:30
Самые простые куриные колбаски за 10 минут: вы точно перестанете есть магазинные Рецепт быстрых вкусных ккриных колбасок (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сделать самые простые и быстрые куриные колбаски, которые отлично подойдут для завтрака, ужина или для пикника на природе, можно самостоятельно.

Как приготовить куриные колбаски буквально за 10 минут - читайте в рецепте ниже.

Вам понадобится:

  • Куриное филе - 300 г
  • Лук - 1шт.
  • Молоко - 3 ст. ложки
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Соль, перец - по вкусу
  • Копченая паприка - 1 ч. ложка
  • Прованские травы - ½ ч. ложки
  • Растительное масло - для обжарки
  • Соусы - для подачи

Как приготовить куриные колбаски

Куриное филе разрежьте на кусочки и поместите в блендер, добавьте лук и молоко. Перебейте до состояния паштета. Выложите фарш в миску, добавьте специи и 2 столовых ложки сметаны. Вымешайте.

Самые простые куриные колбаски за 10 минут: вы точно перестанете есть магазинные

Скриншот

Поместите фарш в кондитерский мешок. Можно использовать обычный пакет с отрезанным кончиком или бутылку. Выдавливайте фарш в форме колбасок на предварительно разогретую сковороду.

Обжарьте колбаски с двух сторон до золотистого цвета и выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Самые простые куриные колбаски за 10 минут: вы точно перестанете есть магазинные

Скриншот

Колбаски можно подавать с гарниром или с любым соусом - по вашему вкусу.

А вот еще один рецепт таких колбасок от кулинарного блогера Людмилы Онищук.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить старинное закарпатское блюдо "Попригаш".

А еще рассказывали о том, как сделать самые вкусные чипсы дома, и они не будут вредить фигуре.

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