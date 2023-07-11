Лучший вариант побаловать семью. Держите рецепт синнабонов с малиновой начинкой
Синнабоны - это булочки, считающиеся самой известной выпечкой в мире, родом из США. Их можно выпекать с разными начинками, например с маком, малиной, крем-сыром и т. д. Эта сладость отлично подходит к чаю или кофе, а главное - можно приготовить несложно и из доступных ингредиентов.
Рецептом вкусненьких синнабонов поделилась фудблогер Наталья Жук в своем Instagram.
Ингредиенты
Чтобы приготовить эту невероятную вкусную сладость, вам понадобятся:
- молоко - 150 мл
- сахар - 80 г
- ваниль - 1/3 ч. л.
- свежие дрожжи - 20 г
- сливочное масло - 60 г
- соль - 1/3 ч. л.
- яйца - 2 шт
- мука - 470 г
Начинка:
- малина или другие ягоды - 350 г
- сахар - 100 г
- крахмал -30 г
- вода - 40 г
Крем:
- крем-сыр или густая сметана - 150 г
- сахарная пудра - 50 г
- сливочное масло - 40 г
Как готовить
Сначала к теплому молоку необходимо добавить сахар, ваниль и живые дрожжи. Перемешать. Затем добавить растопленное сливочное масло, соль и яйца. Еще раз смешать и просеять муку. Замесить тесто.
Далее смазать миску растительным маслом, положить туда тесто и оставить в теплом месте на 30 минут.
Тем временем нужно приготовить начинку. К малине в сотейнике добавить сахар и готовить 5-10 минут на среднем огне. Затем крахмал смешать с водой и добавить к малине. Накрыть пюре пленкой и оставить до охлаждения.
Вернитесь к тесту, еще раз его замесите и оставьте на 5-10 минут. После чего раскатайте как можно тоньше, смажьте малиной и сверните в рулет. Разрезать с помощью нити и выложить в противень на пергамент.
Накрыть булочки и оставить в теплом месте на 10-15 минут. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут.
Тем временем смешать крем творог, сахарную пудру и сливочное масло. После того как синнабоны спеклись, смазать их кремом.
Все скриншоты из видео: instagram.com/nataliia_zhuk_cooking
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