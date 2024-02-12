Такого еще не было. Украинских рыбаков предупредили об огромных штрафах и важном запрете

Кого запрещено ловить в Украине и сколько это будет продолжаться

Уже скоро рыбакам придется сделать перерыв и прекратить ловить обычных щук. Такой запрет необходим для успешного восстановления популяций этого вида пресноводных хищников.

"Уже с 15 февраля 2023 года, согласно новым Правилам любительского и спортивного рыболовства, во всех рыбохозяйственных водных объектах (их частях) устанавливается запрет на добычу (отлов) щуки на период нереста, который будет действовать до 31 марта", - говорится в заявлении Госагентства.

Отмечается, что такой запрет вводится впервые. Он "наконец-то будет соответствовать логике процесса развития этого вида рыб".

"Ведь щука - одна из немногих рыб наших водоемов, нерестовая активность которой начинается при температуре воды 3-5 градусов, которая ниже по сравнению с нерестовыми температурами других видов", - объясняется в заявлении.

Украинских рыбаков предупредили о важном запрете (фото: darg.gov.ua)

Какие штрафы за вылов щуки

Также отмечается, что срок нерестового запрета на отлов щуки должен распространяться не только на период метания икры, но и на время преднерестовой активности. Штрафы за нарушение правила будут большими. За каждую рыбу придется заплатить более 3 тысяч гривен.

"За незаконное добывание щуки предусмотрено наказание от административной до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба. Компенсация за один незаконно выловленный экземпляр щуки составляет 3 468 грн", - рассказали в Госагентстве.

Кроме этого, рыбакам напомнили об ограничении лова рыбы на зимовальных ямах. Он будет действовать до начала весенне-летнего нерестового запрета 2023 года.