Такого ще не було. Українських рибалок попередили про величезні штрафи та важливу заборону

Українських рибалок попередили про важливе правило. З 15 лютого вперше починає діяти заборона на вилов щуки. А на тих, хто наважиться порушити правило, чекатимуть величезні штрафи.
Скільки діятиме заборона та скільки доведеться платити порушникам, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Вже скоро рибалкам доведеться зробити перерву та припинити ловити звичайних щук. Така заборона необхідна для успішного відновлення популяцій цього цінного виду прісноводних хижаків.
"Вже з 15 лютого 2023 року, відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства, у всіх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) встановлюється заборона на добування (вилов) щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня", - йдеться у заяві Держагентства.
Наголошується, що така заборона вводиться вперше. Вона "нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб".
"Адже щука - одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5 градусів, яка є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів", - пояснюється у заяві.
Українських рибалок попередили про важливу заборону (фото: darg.gov.ua)
Також зазначається що термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності. Штрафи за порушення правила будуть великими. За кожну рибу доведеться сплатити понад 3 тисячі гривень.
"За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 грн", - розповіли у Держагентстві.
Окрім цього, рибалкам нагадали про обмеження вилову риби на зимувальних ямах. Воно діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2023 року.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що рибалка "спіймав" на магніт дещо неймовірне, його знахідці сотні років.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що в Закарпатській області під кригу провалилося двоє рибалок.