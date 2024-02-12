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Такого ще не було. Українських рибалок попередили про величезні штрафи та важливу заборону

В Україні заборонили вилов популярної річкової риби (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Українських рибалок попередили про важливе правило. З 15 лютого вперше починає діяти заборона на вилов щуки. А на тих, хто наважиться порушити правило, чекатимуть величезні штрафи.

Скільки діятиме заборона та скільки доведеться платити порушникам, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Кого заборонено ловити в Україні та скільки це триватиме 

Вже скоро рибалкам доведеться зробити перерву та припинити ловити звичайних щук. Така заборона необхідна для успішного відновлення популяцій цього цінного виду прісноводних хижаків.

"Вже з 15 лютого 2023 року, відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства, у всіх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) встановлюється заборона на добування (вилов) щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня", - йдеться у заяві Держагентства.

Наголошується, що така заборона вводиться вперше. Вона "нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб".

"Адже щука - одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5 градусів, яка є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів", - пояснюється у заяві.

Українських рибалок попередили про важливу заборону (фото: darg.gov.ua)

Які штрафи за вилов щуки 

Також зазначається що термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності. Штрафи за порушення правила будуть великими. За кожну рибу доведеться сплатити понад 3 тисячі гривень.

"За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 грн", - розповіли у Держагентстві.

Окрім цього, рибалкам нагадали про обмеження вилову риби на зимувальних ямах. Воно діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2023 року.

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рибалка