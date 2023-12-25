Рыбак "поймал" на магнит нечто невероятное: его находке сотни лет (фото)

29-летний рыбак "поймал" на магнит в реке графства Дорсет, Англия, невероятный артефакт. Стивен Хилл достал из воды старинный меч, которому может быть от 400 до 600 лет.

Как выглядит находка и как именно мужчине удалось ее обнаружить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как рыбак "поймал" артефакт

Счастливый мужчина рассказал, что увлекается рыбалкой и любит искать предметы старины на дне водоемов. Для этого он использует специальный магнит. Одна из таких "охот" на артефакты оказалась невероятно успешной.

"Я знал, что у меня что-то есть на магните, сначала я подумал, что это кусок арматуры или строительных лесов, что является довольно распространенной находкой", - рассказал Хилл.

Затем он "увидел крестовину и был ошеломлен". Ведь мужчина сразу понял, что нашел нечто особенное. Рыбак достал из реки метровый меч, который сильно поржавел, но ничуть не деформировался.

Мужчина нашел в реке старинный меч и был ошарашен, когда понял, сколько ему лет (коллаж: РБК-Украина)

Что известно о находке рыбака

Хилл сразу же осмотрел меч и пришел к выводу, что ему от 400 до 600 лет. Затем он показал находку экспертам.

"Несколько историков-любителей видели его и сказали, что у него одна режущая кромка и, похоже, рукоять-корзина, которая проржавела за время, проведенное в воде", - рассказал рыбак.

Что мужчина сделал с мечом

Хилл не стал оставлять находку у себя и не пытался чистить меч (ведь это стоит делать лишь тем, кто умеет обращаться с подобными артефактами). Он обратился в специальное ведомство, которое занимается уникальными находками. Теперь меч изучат эксперты.

Им предстоит определить, сколько находке лет и кому она могла принадлежать. Сам рыбак гордится собой и рад тому, что ему удалось "поймать" такой артефакт. Он увдекается ловлей на магнит уже более пяти лет. Ранее ему удавалось достать из воды гранату и противотанковый снаряд. Также мужчина нередко "ловит" мусор, благодаря чему чистит реки.