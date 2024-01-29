ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Закарпатской области под лед провалились двое рыбаков

Понедельник 29 января 2024 16:09
UA EN RU
В Закарпатской области под лед провалились двое рыбаков Фото: в Закарпатье двое рыбаков провалились под лед, один человек погиб (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Закарпатской области в Хустском районе вчера в воскресенье двое мужчин во время рыбалки провалились под лед. Одного из них удалось спасти, а другой погиб в ледяной воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Трагический случай произошел в селе Дубровка на местном пруду около полудня 28 января.

Как рассказали спасатели, как только один из рыбаков увидел, что напарник идет под воду, сразу бросился на помощь, однако чуть не утонул сам.

"Выбраться из проруби ему помогли местные жители, которые передали пострадавшего работникам экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Через некоторое время в 10 метрах от берега водолазы достали из воды тело 70-летнего мужчины без признаков жизни, и передали работникам полиции.

На Закарпатье во время рыбалки погиб мужчина, а второго удалось спасти (фото: t.me/dsns_telegram)

Зимняя рыбалка на льду

В ГСЧС призывали помнить и не игнорировать правила безопасности во время рыбалки в зимний период. Также чрезвычайники объяснили, по каким простым признакам можно определить крепость льда.

"Опасный лед - мутный, малопрозрачный и белый, а крепкий тот, который прозрачный и имеет оттенок синего цвета", - рассказали спасатели.

Добавим, что для хорошей и безопасной зимней рыбалки нужно, чтобы лед был не тоньше 5-7 см. Но гарантированной толщиной считается толщина льда от 10 см.

Подробнее о зимней рыбалке на льду, что категорически нельзя делать, и правила и советы - читайте в материале по этой ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Закарпатская область крига рибалка
NEWS
Россияне наступают. Что происходит под Купянском и есть ли угроза для Харькова
Россияне наступают. Что происходит под Купянском и есть ли угроза для Харькова
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда