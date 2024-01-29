В Закарпатской области под лед провалились двое рыбаков

В Закарпатской области в Хустском районе вчера в воскресенье двое мужчин во время рыбалки провалились под лед. Одного из них удалось спасти, а другой погиб в ледяной воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС ).

Трагический случай произошел в селе Дубровка на местном пруду около полудня 28 января.

Как рассказали спасатели, как только один из рыбаков увидел, что напарник идет под воду, сразу бросился на помощь, однако чуть не утонул сам.

"Выбраться из проруби ему помогли местные жители, которые передали пострадавшего работникам экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Через некоторое время в 10 метрах от берега водолазы достали из воды тело 70-летнего мужчины без признаков жизни, и передали работникам полиции.

На Закарпатье во время рыбалки погиб мужчина, а второго удалось спасти (фото: t.me/dsns_telegram)

Зимняя рыбалка на льду

В ГСЧС призывали помнить и не игнорировать правила безопасности во время рыбалки в зимний период. Также чрезвычайники объяснили, по каким простым признакам можно определить крепость льда.

"Опасный лед - мутный, малопрозрачный и белый, а крепкий тот, который прозрачный и имеет оттенок синего цвета", - рассказали спасатели.

Добавим, что для хорошей и безопасной зимней рыбалки нужно, чтобы лед был не тоньше 5-7 см. Но гарантированной толщиной считается толщина льда от 10 см.

Подробнее о зимней рыбалке на льду, что категорически нельзя делать, и правила и советы - читайте в материале по этой ссылке.