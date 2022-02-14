Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською: "ти мені скажи, чий Крим?"

Вєрка Сердючка записала нову пісню Є пропозиція, яка стала саундтреком до комедії Велика Прогулянка. Фішка цієї композиції у тому, що це - перша за 20 років україномовна робота Андрія Данилка у популярному на увесь світ сценічному образі.

Чому Данилко нарешті заспівав українською і яку реакцію на відео демонструють фанати Сердючки - читайте у нашому матеріалі нижче .

Про що пісня Є пропозиція

На думку команди Сердючки, ця пісня "неодмінно надихне вас на романтичний настрій і, зокрема, нагадає, що у кожної історії є свій хеппіенд".

"Є пропозиція прокинутись вранці удвох…" - хіба можна запропонувати щось романтичніше? У цій пропозиції є все: і примирення після сварки, і цікаві плани на ніч, а головне - надія на те, що в результаті все буде добре!" - поділився Андрій Данилко.

До слова, Вєрка Сердючка не лише написала саундтрек до фільму, який "допоможе відволіктися від суворої реальності й поринути в атмосферу суцільних веселощів", а й сама знялася у кількох епізодах картини.

Текст пісні Є пропозиція:

Ти дивишся на мене

А я так дивлюсь на тебе

І бачу, бачу, як роздягаєш

Мене блакитними очима

Я так дивлюсь на тебе

А ти дивишся на мене

І бачиш, бачиш, що роздягаю

Тебе блакитними очима

Приспів:

Ну так що? Ну так що?

Є пропозиція

Прокинутись разом удвох

Прокинутись разом удвох

Як тобі моя пропозиція?

Є пропозиція

Прокинутись вранці удвох

Прокинутись вранці удвох

Як тобі моя пропозиція?

Крим. Ти мені скажи: чий Крим?

Я в свій час пройшла

І Крим і Рим і мідні труби

А тут у нас все так спонтанно

Знай в мене це як в перший раз

Правда це як перший раз

Стою ніяковію

Бо все у нас летить спонтанно

Приспів.

Вєрка Сердючка у фільмі Велика Прогулянка (кадр з відео)

У коментарях до кліпу на пісню меломани активно коментують роботу і більшість з них сходяться на тому, що це "однозначний хіт!".

Оце хітяра! Заряд позитиву!

Ваша пісня надихнула мене сьогодні прийняти пропозицію і погодитись на побачення

Пісня офігенна! Чекаємо нових хітів українською

Дуже гарна, весела, забавна пісня

Щиро вдячна за таку драйвову пісню!

Андрій Михайлович, дуже класна пропозиція. Ви, як завжди, на висоті. Обожнюємо вас і вашу працю. Здоров'я, щастя і хороших вам пропозицій!

Про що фільм Велика Прогулянка

Додамо, що фільм Велика Прогулянка режисера Олега Зборовського вийде на екрани 24 лютого.

Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків.

Теплими весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" - доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю".

Між ними розпалюється суперечка, яка переростає у гротескну "війну" за місце під мангал.

Несподівано з’являється і третій претендент - утікач-корупціонер, що сховав свої гроші на цій же галявині та бере молодших дітей наших сімей у заручники - він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки...

Головні ролі у фільмі виконують Юрій Ткач, Олена Кравець, Андрій Ісаєнко, Ірина Гатун та інші зірки українського кіно.