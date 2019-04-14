Такого Україна ще не бачила: реакція на нову заяву Зеленського

Зеленський розповів про зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським. Кандидат у президенти України відкрито заявив, що в його команді працюють охоронці і юрист, які є співробітниками служби безпеки українського бізнесмена. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Новини України. У соціальній мережі Facebook в співтоваристві РБК-Україна користувачі бурхливо відреагували на заяву кандидата про зв'язки з олігархом.

Володимир Зеленський розповів про контракт зі службою охорони, яка належить Ігорю Коломойському.

"У нас контракт, контракт з точки зору компанії, яка займається захистом, яка займається безпекою. От і все. Андрій Богдан (юрист Коломойського) - одна з трьох компаній, ну він там один з компаньйонів, я не знаю, власне кажучи, всю кореневу систему, хто з них там компаньйон, хто господар цієї компанії", - повідомив Зеленський.

Зеленський розповів про зв'язки з Коломойським – реакція мережі (фото з відкритих джерел)

У мережі порахували, що співпраця ймовірного президента з олігархами неприпустима. Деякі звернули увагу на той факт, що Петро Порошенко співпрацює з людьми Януковича і сам з ним у минулому працював:

А що тут такого крамольного????......Всі хтось з кимось працюють!!!!!! Наш діючий президент які посади обіймав за Ющенка, Януковича і т. д.???!!!!!!....... Світ тісний...

І що зробив Коломойський? А ось шоколадний продав пів-України, краде і далі, і його оточення.

А як Порох може пояснити те, що на нього працюють люди Януковича, та й він сам працював у Януковича?

Коломойський сам розумний мужик і набирає розумних - то чому відмовлятися від їхніх послуг!? А що поганого він зробив для народу - втримав Дніпро від захоплення ватниками!?

Коломойський захистив Дніпро від сепаратизму в той час як кращий друг гаранта Ахметов здав Донбас, але поганий чомусь сьогодні Коломойський, а Ахметов хороший....

Змінити Порошенко на Зеленського – це як змінити недобудований будинок на намальований!!!

Такого Україна ще не бачила, клоунаду. Він тримає людей за пустушок. Це просто жах.

Тому що маріонетка Коломойського.

Брехав, брешу і буду брехати!

Вони всіх за лохів тримають.

А ми всі такі дурні, одразу й повірили.

Повернися на сцену поки не пізно!

Він незабаром договориться до того, що це Беня на нього працює. Просто якийсь невиправний брехун.

Нагадаємо, що українська співачка Христина Соловій висловилася про вибори. Артистка вважає, що ходити на вибори потрібно. Вона також прокоментувала позицію тих, хто уникає голосування по причині того, що за виборця нібито все вирішили.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня. У той же час в оточенні Порошенка підтвердили, що він візьме участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14.

Раніше "Олімпійський" назвав дати, на які кандидати забронювали стадіон. Зокрема, від представника Порошенко надійшов запит на дебати 14 і 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського - на 19 квітня.