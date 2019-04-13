Слабка і дурна позиція: Христина Соловій висловилася про вибори

Вибори 2019 – Христина Соловій зробила заяву (колаж РБК-Україна)

На вибори 2019 повинні прийти всі, хто планує жити в Україні, вважає Христина Соловій

Вибори 2019 в Україні проходять з явкою 63,52% у першому турі. Українська співачка Христина Соловій вважає, що ходити на вибори потрібно. Вона також прокоментувала позицію тих, хто уникає голосування через те, що за виборця нібито все вирішили. Про це артистка заявила в ефірі "Радіо.Свобода".

Артистка Христина Соловій вважає, що живучи в Україні не можна відмовлятися від права обирати майбутнє країни.

"Якщо ви збираєтеся жити в цій країні, ви повинні впливати на те, хто буде нею керувати. Дуже слабка і дурна позиція говорити, що "ми ні на що не впливаємо", "за нас все вирішать і так, якимись фальсифікаціями" або що там ще. Зараз такий час, коли тільки ми впливаємо і більше ніхто", - вважає співачка.

Вибори 2019 – Христина Соловій зробила заяву (відео: youtube.com/Радіо.Свобода)

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня. У той же час в оточенні Порошенка підтвердили, що він візьме участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14.

Раніше "Олимпійський" назвав дати, на які кандидати забронювали стадіон. Зокрема, від представника Порошенко надійшов запит на дебати 14 і 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського - на 19 квітня.

Також ми писали, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, як пройшла його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами Зеленського, зустріч була конструктивною. Зокрема, вони обговорили припинення війни на Донбасі.