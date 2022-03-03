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В ЗСУ показали, що залишилося від колони ворожої техніки після роботи нашого Байрактара

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Четвер 03 березня 2022 16:17
В ЗСУ показали, що залишилося від колони ворожої техніки після роботи нашого Байрактара Колаж РБК-Україна: Байрактар знищив колону російської техніки під Херсоном
Автор: Світлана Мащенко

В Збройних силах України показали, що лишилося від колони ворожої російської техніки після роботи безпілотника Байрактара.

Кадри з наслідками роботи нашого безпілотника показали в ЗСУ.

На відео можна побачити, що на значній ділянці дороги розбита вщент і розкидана російська військова техніка.

"Херсонська область, Широка Балка. Останнє, що відчули окупантські мерзоти - невидимий подих "Байрактара". І хто це зробив?" - говориться в повідомленні.

Байрактар - це ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту, яким українські військові нищать ворога від початку вторгнення російських військ на територію нашої держави.

Раніше в ЗСУ також показали, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти.

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