Мобилизация в Украине продолжается, все чаще повестки раздают на улицах, в ресторанах и спортзалах. По мнению майора ВСУ Кирилла Вереса, такие действия не очень эффективны.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.
Военный отметил, что в армию попадают люди, которые не хотят воевать и не готовы к этому морально.
Для Вооруженных сил Украины настало тяжелое время, украинцы не хотят служить, считает майор ВСУ.
"Если говорить о войне за все фронты, то мы войну проигрываем",- выразил свое мнение командир батальона "К-2" Кирилл Верес.
Он резко раскритиковал методы принудительной мобилизации в Украине.Пот его мнению, такие методы приводят к тому, что в армию попадают люди, которые не хотят воевать и не готовы к этому морально.
"Такой воин мне не нужен/ Это не воин. Я хочу, чтобы в мое подразделение люди шли сами", - сказал боец.
Комбат сообщил, что ситуация на фронте сейчас очень тяжелая.
"Мы выживаем, но не побеждаем", - сказал он.
По словам Вереса, многие украинцы перестали хотеть воевать, потому что потеряли надежду на быструю победу.
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