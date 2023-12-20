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"Такой воин мне не нужен". Военный командир раскритиковал принудительную мобилизацию

Фото: Почему принудительная мобилизация не эффективна (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается, все чаще повестки раздают на улицах, в ресторанах и спортзалах. По мнению майора ВСУ Кирилла Вереса, такие действия не очень эффективны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Что сказал майор о мобилизации

Военный отметил, что в армию попадают люди, которые не хотят воевать и не готовы к этому морально.

Для Вооруженных сил Украины настало тяжелое время, украинцы не хотят служить, считает майор ВСУ.

"Если говорить о войне за все фронты, то мы войну проигрываем",- выразил свое мнение командир батальона "К-2" Кирилл Верес.

Он резко раскритиковал методы принудительной мобилизации в Украине.Пот его мнению, такие методы приводят к тому, что в армию попадают люди, которые не хотят воевать и не готовы к этому морально.

"Такой воин мне не нужен/ Это не воин. Я хочу, чтобы в мое подразделение люди шли сами", - сказал боец.

Комбат сообщил, что ситуация на фронте сейчас очень тяжелая.

"Мы выживаем, но не побеждаем", - сказал он.

По словам Вереса, многие украинцы перестали хотеть воевать, потому что потеряли надежду на быструю победу.

 

Как мы ранее писали, адвокат рассказал, смогут ли ТЦК тотально проверять документы у людей.

До этого командир "Азова" объяснил, сколько будет продолжаться война в Украине.

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Мобилизация в Украине